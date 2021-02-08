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Динамо завершает сборы разгромной победой

Премьер-лига
(4 голосов)

Дальше - "Олимпик" и "Брюгге"

Динамо завершает сборы разгромной победой
UA-Футбол
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Лидер УПЛ завершил турецкие сборы победой над вице-чемпионом Беларуси. Стоит сделать акцент на том, что для борисовчан это первый матч в Турции, а чемпионат страны у БАТЭ стартует намного позже УПЛ. Поэтому функциональные кондиции обеих команд были абсолютно разными.

Особенно это сказывалось в первом тайме, когда "Динамо" просто не позволяло сопернику переходить центр поля. БАТЭ от силы раз пять добирался до Бущана и особых угроз у ворот номинально первого номера "динамовцев" не создавал. Киевляне же забили трижды: первый гол пришёл после классной комбинации, в которой приняли участие Беседин, Андриевский и Цыганков; второй гол - мастерство де Пены со штрафного; третий гол - контратака с передачей Караваева в центр штрафной, промахом по мячу Цыганкова и срезке Копытовича в свою рамку.

После перерыва футбол, похоже, пошёл по счёту, хотя состав "Динамо" изменился. Но выход Сидорчука или Шапаренко почему-то не добавил интенсивности действиям киевлян. Стало больше прагматизма. Один из лучших моментов тайма был у Супряги, который с двумя защитниками на плечах вышел на вратаря, но с восьми метров не попал в створ.

Последние минуты прошли в голевой феерии. За заключительные двенадцать минут обе команды забили по два гола. Игра киевлян в обороне в концовке совсем развалилась, чем БАТЭ моментально воспользовался. Хотелось бы не видеть такого в официальных встречах - это главная ложка дёгтя по результату поединка.

"Динамо" возвращается в Украину, уже в конце текущей недели будет поединок УПЛ против "Олимпика". А через один четверг - первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Брюгге".

Товарищеский матч
8 февраля. Турция
"Динамо" (Киев, Украина) - БАТЭ (Борисов, Беларусь) 5:2
Голы: Цыганков 7, де Пена 20, Копытович 24 (авт.), Дуэлунн 84, Родригес 88 - Умаров 78, Сорока 86
"Динамо": Бущан (Нещерет 46, Моргун 85), Миколенко (Сидклей 68), Забарный (Шабанов 58), Попов (Сирота 62), Караваев (Кендзёра 46), Шепелев (Шапаренко 46), Андриевский (Сидорчук 46), Буяльский (Дуэлунн 72), Цыганков (Леднев 62), де Пена (Родригес 46), Беседин (Супряга 46).

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В статье: БАТЭ (Борисов) Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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genpet (Николаев)
08.02.2021 в 12:20
А где же наши форварды? Ау!
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oleg dynamo (львівська)
08.02.2021 в 12:17
а перший тайм так нічо,,,,, хотів би спитати Шепєлєва невже він не розуміє що ці перетягування мяча,ці невмілі обмотки команді користі не приносять...Ну і Миколенко в рості зупинився давно,навіть більше регресує...Нещерет сьогодні поганенько А так взагальному не біда..Дальше тільки офійні і тільки удачі ВКДК!
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-2


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