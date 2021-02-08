Маркевич объяснил, почему в свое время отказался возглавить Галатасарай

Руководитель комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич рассказал о предложениях о возобновлении тренерской работы.

Ничего такого. Единственное что, были переговоры с "Галатасараем", но у меня был немного другой подход. Мы не договорились.

Дело было не в деньгах, а в том, что я был против брать отыгранных футболистов. А в Турции они берут тех, кто уже поиграл, опытных. У них своя философия, поэтому мы не договорились.

А так чего-то серьезного - ничего не было. Куда переться? Из Украины тоже не было.