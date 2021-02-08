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Александрия вела переговоры с зарубежным клубом о трансфере Ковальца
Клуб оценил игрока в 800 000 евро
Директор ФК "Александрии" Дмитрий Китаев в интервью Meta-ratings рассказал о заинтересованности других команд в приобретении одного из лидеров "горожан" Кирилла Ковальца.
"Авторитетный футбольный портал Transfermarkt оценивает Кирилла Ковальца в 800 000 евро. "Александрия" повесила такой же ценник, предложения на меньшую сумму не рассматриваются.
Были ли конкретные предложения, которые бы нас устроили? Да, уже начали переговорный процесс по Ковальцу с одним из зарубежных клубов, но на прошлой неделе он по ряду причин был приостановлен.
Однако, повторяю, мы не собираемся в авральном порядке продавать Кирилла, тем более, что он связан контрактом с "Александрией" до 22 мая 2022 года. Ковалец выступает за "Александрию" с июля 2018 года, принес ей уже много пользы и он заслужил в случае ухода, продолжить карьеру в амбициозной команде", - сказал Китаев.
Напомним, что в нынешнем сезоне УПЛ 27-летний Ковалец в составе «горожан» провел 9 матчей и сделал 4 результативные передачи.
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