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Прозвище "танк". Ордец не считает Фреда и Дугласа Косту лучшими бразильцами в атаке Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Драки в команде считает нормой

Прозвище "танк". Ордец не считает Фреда и Дугласа Косту лучшими бразильцами в атаке Шахтера
Новина українською

Украинский легионер российского "Динамо", центральный защитник Иван Ордец, рассказал о бразильцах, с которыми играл в "Шахтере".

- Кто из донецких бразильцев был самым крутым?

- В атаке - Тейшейра, 100%. "Возил" и на тренировках, и в играх. Вроде худенький, а с места не сдвинешь, так крепко на ногах стоял. Мяч забрать невозможно было! Безумный футболист.

Понятно, что и Дуглас Коста, и Фред были в порядке, но для меня Тейшейра - топ. А когда он ушел, резко добавил Исмаили. Я его "танком" называю - сквозь людей пробегает, никого не замечая.

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- Местные с бразильцами бились?

- В каждой команде кто-то с кем-то больше общается, кто-то - меньше. Иногда бывает: кого затронут на тренировке, кто-то впишется за другого - и начинается бардак. Это нормально: каждый стремится выиграть, никто не хочет уступать место в составе. Давно доказано, что здоровая конкуренция идет только на пользу команде.

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В статье: Дуглас Коста Иван Ордец Динамо (Москва) Шахтер (Донецк) Исмаили Фред Рух (Львов)
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Источник:
championat.com

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