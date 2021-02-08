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Рябоконь прокомментировал поражение Десны в матче с Кайсаром
Контрольный поединок
Главный тренер "
Игрой я доволен, почти всеми матчами, в том числе и против "Кайсара".
Уступили 0:1, но играли, можно сказать, в одни ворота. Весь матч контролировали ситуацию, создавали моменты. Но не забивали.
Весь мир имеет проблемы с реализацией, поэтому 0:1, 1:2 - частые результаты. Если бы все забивали, то было бы 7:8, 9:5.
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Источник:ТК Футбол
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Бутига (Чернигов)
08.02.2021 в 13:58
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