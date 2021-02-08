Рябоконь прокомментировал поражение Десны в матче с Кайсаром

Главный тренер " Десны " Александр Рябоконь высказался о поражении в спарринге казахстанского "Кайсара" (0:1).

Игрой я доволен, почти всеми матчами, в том числе и против "Кайсара".

Уступили 0:1, но играли, можно сказать, в одни ворота. Весь матч контролировали ситуацию, создавали моменты. Но не забивали.

Весь мир имеет проблемы с реализацией, поэтому 0:1, 1:2 - частые результаты. Если бы все забивали, то было бы 7:8, 9:5.