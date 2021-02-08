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Рябоконь прокомментировал поражение Десны в матче с Кайсаром

Премьер-лига
(1 голосов)

Контрольный поединок

Рябоконь прокомментировал поражение Десны в матче с Кайсаром
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь высказался о поражении в спарринге казахстанского "Кайсара" (0:1).

Игрой я доволен, почти всеми матчами, в том числе и против "Кайсара".

Уступили 0:1, но играли, можно сказать, в одни ворота. Весь матч контролировали ситуацию, создавали моменты. Но не забивали.

Весь мир имеет проблемы с реализацией, поэтому 0:1, 1:2 - частые результаты. Если бы все забивали, то было бы 7:8, 9:5.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь спарринг Кайсар (Кызылорда) тренировочный сбор
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Бутига (Чернигов)
08.02.2021 в 13:58
Ну так проводи тренеровки с ударами по воротам как Герд Мюллер! Если у тебя нападающие не умеют бить в касание, не попадают с пяти метров в створ ворот, то наверное это и к тебе есть вопросы.
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