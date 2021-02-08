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Максимов по итогам сборов выделил некоторых молодых игроков Ворсклы
Он дает шанс юным футболистам
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о работе с молодыми игроками.
"Даем шанс молодым. Они у нас играют на сборах, это тоже нужно заслужить. Павлюк еще есть молодой, Семилет. Он сейчас на сборах с нами уже фамилию поменял на Восьмилет, потому что уже год с нами тренируется. На следующий год уже будет Девятилет. Так пойдет и в 20 заиграет, может.
Нынешняя молодежь совсем другая. Это мы раньше были глупыми, наивными, одинаково получали деньги, могли пойти, погулять. А они сейчас знают, что будешь играть - будешь получать миллионы, а не будешь - 100 долларов.
Сейчас возможности такие - ты два раза набиваешь и уже можешь за границу уехать. Если три раза набиваешь - поехать в чемпионат посильнее. У нас это было невозможно, - сказал Максимов.
Напомним, что "Ворскла" отправила двоих своих футболистов в аренду. Форвард Иван Пешич отправился в румынский "Волунтари", а Денис Васин – в "Ингулец".
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