Максимов по итогам сборов выделил некоторых молодых игроков Ворсклы

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о работе с молодыми игроками.

"Даем шанс молодым. Они у нас играют на сборах, это тоже нужно заслужить. Павлюк еще есть молодой, Семилет. Он сейчас на сборах с нами уже фамилию поменял на Восьмилет, потому что уже год с нами тренируется. На следующий год уже будет Девятилет. Так пойдет и в 20 заиграет, может.

Нынешняя молодежь совсем другая. Это мы раньше были глупыми, наивными, одинаково получали деньги, могли пойти, погулять. А они сейчас знают, что будешь играть - будешь получать миллионы, а не будешь - 100 долларов.

Сейчас возможности такие - ты два раза набиваешь и уже можешь за границу уехать. Если три раза набиваешь - поехать в чемпионат посильнее. У нас это было невозможно, - сказал Максимов.