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Максимов по итогам сборов выделил некоторых молодых игроков Ворсклы

Премьер-лига
(6 голосов)

Он дает шанс юным футболистам

Максимов по итогам сборов выделил некоторых молодых игроков Ворсклы
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о работе с молодыми игроками.

"Даем шанс молодым. Они у нас играют на сборах, это тоже нужно заслужить. Павлюк еще есть молодой, Семилет. Он сейчас на сборах с нами уже фамилию поменял на Восьмилет, потому что уже год с нами тренируется. На следующий год уже будет Девятилет. Так пойдет и в 20 заиграет, может.

Нынешняя молодежь совсем другая. Это мы раньше были глупыми, наивными, одинаково получали деньги, могли пойти, погулять. А они сейчас знают, что будешь играть - будешь получать миллионы, а не будешь - 100 долларов.

Сейчас возможности такие - ты два раза набиваешь и уже можешь за границу уехать. Если три раза набиваешь - поехать в чемпионат посильнее. У нас это было невозможно, - сказал Максимов.

Напомним, что "Ворскла" отправила двоих своих футболистов в аренду. Форвард Иван Пешич отправился в румынский "Волунтари", а Денис Васин – в "Ингулец".

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Комментарии (4)
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Dnepr-75 (Днiпро)
08.02.2021 в 14:21
На две ставки пашет в двух командах, может ещё будулай что подскажет,а то конкретно на последнем месте зависли.Пора название менять "Дно-1".
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0
-1
Litb@rski (Кёльн)
08.02.2021 в 14:07
А какие игроки Днепр-1 ....и каким боком к ним Максимов....
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+2
0
Хэффи (Полтава)
08.02.2021 в 14:05
Что за бред ??? Причем тут Днепр-1
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+2
0
Бутига (Чернигов)
08.02.2021 в 13:52
Болею за Максимова раньше как игрока ,а теперь как тренера.А у него еще и с чувством юмора все в порядке. Красавчик!
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0
-1


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