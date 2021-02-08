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Президент Руха опроверг информацию по поводу Селезнева
Он отрицает заинтересованность в игроке
Президент "Руха" Григорий Козловский высказался по поводу информации об интересе к форварду Евгению Селезневу.
"Народ, я не знаю, что вы курите, когда пишите такие материалы. Скажу так - это не правда, - написал Козловский в комментарии в инстаграме.
Напомним, что ранее сообщалось, что президент Григорий Козловский рассматривает возможность вернуться к варианту с приглашением Селезнева во львовский клуб.
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Источник:инстаграм Брутальный футбол
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