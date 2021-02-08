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Президент Руха опроверг информацию по поводу Селезнева

Премьер-лига
(2 голосов)

Он отрицает заинтересованность в игроке

Президент Руха опроверг информацию по поводу Селезнева
Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский высказался по поводу информации об интересе к форварду Евгению Селезневу.

"Народ, я не знаю, что вы курите, когда пишите такие материалы. Скажу так - это не правда, - написал Козловский в комментарии в инстаграме.

Напомним, что ранее сообщалось, что президент Григорий Козловский рассматривает возможность вернуться к варианту с приглашением Селезнева во львовский клуб.

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В статье: Евгений Селезнев Евгений Селезне Рух (Львов) Колос (Ковалевка)
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