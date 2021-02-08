Максимов назвал оборону Ворсклы "клубом за 30"

Коуч " Ворсклы " Юрий Максимов высказался о защитниках своей команды.

У нас очень много ребят 35-36 лет. Ребенок, Сапай. Чеснакову - 33, Яворский. У нас вся защита - клуб "Кому за 30". Дискотека "Кому за 30"! А в футболе вечных не бывает. Футболисты еще поиграют, у кого сколько силы. Кто-то до 35, а кто-то и в 30 закончит.

Мы в паспорт не смотрим. Главное, чтобы футболист выкладывался, приносил пользу. Мы стараемся выжать что-то из молодых, если не сегодня, то завтра хотя бы. Если хотя бы один из пяти или девяти, которых мы хотели брать на сбор, заиграет - это уже будет хорошо. Нам уже не надо будет тогда искать, у нас свои воспитанники.