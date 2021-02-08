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Йовичевич: Даже у Луческу приходили футболисты за 25 млн и год сидели

Премьер-лига
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Игорь Йовичевич - о трансферной кампании Днепра-1

Йовичевич: Даже у Луческу приходили футболисты за 25 млн и год сидели
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич вы эфире ТК "Футбол" оценил зимнюю трансферную кампанию аутсайдера УПЛ.

"Все понимают, что бразильцам нужно время на адаптацию. Даже у Луческу приходили футболисты за 25 млн. И год сидели. Он мог это сделать ради широкого ростера.

Мы должны ускорить интеграцию новичков в команду. Относительно атаки является незакрытая позиция, но надо улучшить конкуренцию в обороне на эту часть чемпионата", - сказал Йовичевич.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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