Йовичевич: Даже у Луческу приходили футболисты за 25 млн и год сидели

Главный тренер " Днепра-1 " Игор Йовичевич вы эфире ТК "Футбол" оценил зимнюю трансферную кампанию аутсайдера УПЛ.

"Все понимают, что бразильцам нужно время на адаптацию. Даже у Луческу приходили футболисты за 25 млн. И год сидели. Он мог это сделать ради широкого ростера.

Мы должны ускорить интеграцию новичков в команду. Относительно атаки является незакрытая позиция, но надо улучшить конкуренцию в обороне на эту часть чемпионата", - сказал Йовичевич.