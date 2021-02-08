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Йовичевич: Даже у Луческу приходили футболисты за 25 млн и год сидели
Игорь Йовичевич - о трансферной кампании Днепра-1
Главный тренер "
"Все понимают, что бразильцам нужно время на адаптацию. Даже у Луческу приходили футболисты за 25 млн. И год сидели. Он мог это сделать ради широкого ростера.
Мы должны ускорить интеграцию новичков в команду. Относительно атаки является незакрытая позиция, но надо улучшить конкуренцию в обороне на эту часть чемпионата", - сказал Йовичевич.
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Источник:ТК Футбол
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