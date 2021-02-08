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Гендиректор Зари: Переговоры по Шахабу шли на уровне президентов клубов

Премьер-лига
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Станислав Оганов рассказал о зимних трансферах Зари

Гендиректор Зари: Переговоры по Шахабу шли на уровне президентов клубов
Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов рассказал о зимних трансферах луганского клуба.

- Сегодня вы официально объявили о подписании форварда Шахаба сроком на четыре года. Хотелось бы услышать ваш комментарий по этому трансферу.

- По этому трансферу много было разных слухов. Мы не давали никакой информации, так как являемся официальным источником и комментировать слухи не собирались.

Переговоры шли на уровне президентов клубов. Была достигнута договорённость между ними. А нам, генеральным директорам, осталось только поставить подписи и закрепить этот трансфер.

- Наверняка, будут ещё новички?

- Сегодня у нас заявочный день. Со списком "А" мы уже определились. Владислав Емец не является нашим воспитанником, так как ему не хватило полгода для трёхгодичного безпрерывного пребывания в структуре клуба. Футболист идёт по списку "А". К сожалению, этот список ограничен и по нему идёт 21 футболист. И у нас наш главный список остался таким, как и был. Ни одного ключевого футболиста мы не потеряли, как и обещали. Добавляется в список Максим Казаков и Владислав Емец.

- Болельщики задают вопрос: рассчитывает ли ФК "Заря" на Игоря Чайковского и Максима Гречкина?

- Сначала хотел бы поблагодарить Заури Махарадзе и Михайло Перовича с которыми была достигнута обоюдная договорённость о прекращении сотрудничества. Желаю им дальнейших успехов.

По Максиму Гречкину. Он получил травму и в перерыве, когда играли сборные, полетел на консультацию в Израиль. С тех пор в составе "Зари" его не было. Недавно он должен был прилететь, но не может этого сделать из-за карантинных ограничений в Израиле. С ним достигнута договорённость о том, что контракт будет расторгнут по обоюдному согласию. Желаем Максиму дальнейших успехов в карьере.

Относительно Игоря Чайковского. "Заря" сыграла большую роль в становлении его как игрока. И думаю, в ближайшие дни мы найдём с ним общий язык и придём к обоюдному решению.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Шахаб Захеди Станислав Оганов
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Источник:
ФК Заря

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