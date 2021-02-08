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Александрия - Сабуртало: видео онлайн трансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

На финишной прямой

Александрия - Сабуртало: видео онлайн трансляция
UA-Футбол
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"Александрия" завершает свои зимние сборы. В соперниках команды Шарана грузинский клуб "Сабуртало".

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Контрольный матч
"Александрия" 16:30 "Сабуртало"

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В статье: ФК Александрия Сабуртало (Грузия)
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