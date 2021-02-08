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Александрия - Сабуртало: видео онлайн трансляция
На финишной прямой
"Александрия" завершает свои зимние сборы. В соперниках команды Шарана грузинский клуб "Сабуртало".
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Контрольный матч
"Александрия" 16:30 "Сабуртало"
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