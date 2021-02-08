Тренер Динамо о матче с БАТЭ: Нужно научиться играть в такой футбол на протяжении 90 минут

Ассистент главного тренера “ Динамо ” Эмилиан Карас прокомментировал последний контрольный матч команды на сборах в Турции, в котором киевляне обыграли белорусский БАТЭ (5:2), а также подвел общие итоги зимней подготовки.

- Насколько команда готова функционально по итогам второго сбора?

- Сложно определить степень готовности. У нас были и тренировки, и загруженные дни, и контрольные игры. Предыдущий матч (против “Шкендии”. - прим.ред.) был неплохим по содержанию, а сегодня против БАТЭ в первом тайме мы показали, наверное, лучшую игру на сборах. Думаю, что нужно стремиться к этой игре, которую ребята продемонстрировали в первом тайме. Во второй половине встречи немного расслабились, вышли другие игроки, которые не поднялись до игрового уровня первого тайма. Наверное, расслаблял и счет, и окончание сборов.

Но в целом можно отметить много положительных моментов. Оценка работы команды и тренерского штаба - это игра и результат. Он был. К сожалению, во втором тайме наши ошибки и расслабленность позволили сопернику забить два гола и создать несколько моментов у наших ворот.

- На втором сборе у команды было пять спаррингов и большое количество тренировок. Нет ли усталости перед возобновлением сезона?

- На сборах тренировочный процесс и строится для того, чтобы футболисты играли под нагрузками и были уставшими. Это нормально. Но по движение в сегодняшней игре было видно, что усталость отошла, ребята хорошо двигались и чувствовали себя. Было хорошее движение, разумный футбол, особенно в первом тайме, и хороший контроль мяча. Кроме того, мы создавали моменты. Было все, что необходимо для доминирования над соперником и победы в матче. Нужно просто научиться играть в такой футбол на протяжении 90 минут и компенсированного времени.

- Какую оценку вы можете поставить работе своих подопечных на сборах?

- Оценкой нашего общего труда будут официальные игры, в которых разыгрываются очки и трофеи. Мы готовимся именно к этому.