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Федецкий: Днепр-1 - жалкая пародия на Днепр. Какая-то китайская подделка

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 нравится далеко не всем

Федецкий: Днепр-1 - жалкая пародия на Днепр. Какая-то китайская подделка
Новина українською

Экс-защитник "Днепра" Артем Федецкий рассказал о своем отношении к "Днепру-1".

- "Днепр-1" - жалкая пародия на "Днепр"?

- Однозначно. Я не могу принять эту команду. "Днепр", которое было - это со своей историей, болельщиками. Клуба уже практически нет, играют в любителях, а фанаты остались их поддержать. "Днепр-1" - это какая-то китайская подделка.

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В статье: Артем Федецкий СК Днепр-1 Днепр
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Комментарии (1)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
08.02.2021 в 18:08
А как на счёт 1987-го, когда возникла в принципе новая команда, да и Стеценко перерегестрировал Днепр. Да можно и киевское Динамо взять, году в 93-м тоже перерегистрация была. Тут сам черт ногу сломит.
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