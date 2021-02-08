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Федецкий: Днепр-1 - жалкая пародия на Днепр. Какая-то китайская подделка
Днепр-1 нравится далеко не всем
Экс-защитник "Днепра" Артем Федецкий рассказал о своем отношении к "
- "Днепр-1" - жалкая пародия на "Днепр"?
- Однозначно. Я не могу принять эту команду. "Днепр", которое было - это со своей историей, болельщиками. Клуба уже практически нет, играют в любителях, а фанаты остались их поддержать. "Днепр-1" - это какая-то китайская подделка.
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Источник:Брутальний футбол
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
08.02.2021 в 18:08
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