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Молодежные команды клубов УПЛ могут быть заявлены в Первой и Второй лигах

Премьер-лига
(1 голосов)

Чемпионат U-21 будет реформирован

Молодежные команды клубов УПЛ могут быть заявлены в Первой и Второй лигах
Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов рассказал о реорганизации чемпионата U-21 и возможных изменениях в структуре клуба.

"Несколько дней назад состоялась видеоконференция с участием представителей Премьер-лиги и УАФ с руководителями футбольных клубов. Да, этот сезон для U-21 станет последним.

Мы смотрели немного вперёд на эту ситуацию и, когда была ротация в тренерском штабе U-21 не стали приглашать новых тренеров, а возложили эти обязанности на наших тренеров из U-19. И тренерский штаб этот этап пройдёт безболезненно. Остаётся вопрос лишь по футболистам. По ним будем разбираться дальше.

В течение максимум полутора месяцев нам пришлют проект обновлённых соревнований. Сейчас идёт речь о том, что называться он будет просто "Молодёжный чемпионат" и пять игроков возрастом до 23 лет тоже получат возможность там играть.

Есть ещё предложение заявить "Зарю-2". Первая тройка заявляется в Первую лигу, остальные команды – во Вторую лигу. Но заявочный список будет совершенно отдельным. Ротации, как говорят, здесь быть не может. Но всё будет решаться в дальнейшем, когда мы получим полный Регламент.

И немного о футболе женском. На совещании тоже не было выработано единое мнение. Предложение такое: иметь женскую команду там же, где находится и основная команда. Соответственно, должен быть отдельный бюджет. Предлагались варианты переходного периода в течении трёх лет и через этот срок можно было бы уже что-то создать. Окончательно решение ещё пока что не ясно", - сказал Оганов.

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В статье: Заря (Луганск) Станислав Оганов
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (5)
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Artemanat (Кривой Рог)
08.02.2021 в 20:04
В Сегундах играют молодежные команды команд Ла Лиги.Все зависит от финансов,если денег хватает то молодёжка играет в первой лиге,если не хватает то во второй,думаю опыта получат больше чем в играх с ровесниками!
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
08.02.2021 в 19:28
Нарешті зрозуміли, що гравцям віком Ю-21 треба вже грати у дорослому футболі проти професійних команд, нехай і в нижчих лігах. А не варитися у власному соку в окремому турнірі.
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-1
Rumata (Киев)
08.02.2021 в 20:00
Уровень турнира U21 выше второй лиги. Первые команды ШД и ДК это команды с составами от 10 млн евро и выше. Запустить их во вторую лигу - обречь на деградацию. Кроме того расформирование U21 - это уничтожение 600 рабочих мест футболистов и ещё с сотни тренеров и обслуживающего персонала. Покращено, как говорится.
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
08.02.2021 в 20:17
Про яке розформування мова? Колишнім Ю-21 дозволяють заявитися в 1 та 2 ліги. І яка, врешті-решт, мета існування молодіжних складів - створювати робочі місця і гратися в своє задоволення на контору чи все-таки виховувати кваліфікованих гравців у жорсткій конкуренції?
0
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xo66it (Оболонский Рейх)
08.02.2021 в 18:47
Схоже на чергові геніальні зміни в нашому футболі. Було раніше основа-дублери та багато команд "двійчок" й навіть трійочок у нижчих лігах. Потім зробили Ю21 та Ю19, всі резервні команди зникли. А зараз почало доходити, що користь з того лише тим, хто полюбляє грати на контору.
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