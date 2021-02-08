Молодежные команды клубов УПЛ могут быть заявлены в Первой и Второй лигах

Генеральный директор " Зари " Станислав Оганов рассказал о реорганизации чемпионата U-21 и возможных изменениях в структуре клуба.

"Несколько дней назад состоялась видеоконференция с участием представителей Премьер-лиги и УАФ с руководителями футбольных клубов. Да, этот сезон для U-21 станет последним.

Мы смотрели немного вперёд на эту ситуацию и, когда была ротация в тренерском штабе U-21 не стали приглашать новых тренеров, а возложили эти обязанности на наших тренеров из U-19. И тренерский штаб этот этап пройдёт безболезненно. Остаётся вопрос лишь по футболистам. По ним будем разбираться дальше.

В течение максимум полутора месяцев нам пришлют проект обновлённых соревнований. Сейчас идёт речь о том, что называться он будет просто "Молодёжный чемпионат" и пять игроков возрастом до 23 лет тоже получат возможность там играть.

Есть ещё предложение заявить "Зарю-2". Первая тройка заявляется в Первую лигу, остальные команды – во Вторую лигу. Но заявочный список будет совершенно отдельным. Ротации, как говорят, здесь быть не может. Но всё будет решаться в дальнейшем, когда мы получим полный Регламент.

И немного о футболе женском. На совещании тоже не было выработано единое мнение. Предложение такое: иметь женскую команду там же, где находится и основная команда. Соответственно, должен быть отдельный бюджет. Предлагались варианты переходного периода в течении трёх лет и через этот срок можно было бы уже что-то создать. Окончательно решение ещё пока что не ясно", - сказал Оганов.