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Будет свой Вирджил. Динамо ведет переговоры по румынскому центрбеку
У киевлян может появится собственный Вирджил
22-летний защитник румынского "Вииторула" Вирджил Гицэ в ближайшее время может сменить клубную прописку. По информации румынского издания Prosport, на игрока претендует киевское "
Отмечается, что в услугах Гицэ лично заинтересован главный тренер киевской команды Мирча Луческу.
Сообщается, что переговоры о трансфере игрока уже ведутся. "Динамо" готово заплатить за Гицэ один миллион евро. Данная сумма устраивает руководство "Вииторула".
В нынешнем розыгрыше чемпионата Румынии на счету защитника 14 поединков. Также Гицэ являлся капитаном молодежной сборной Румынии, в рядах которой провел 9 матчей и забил 1 мяч.
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