Будет свой Вирджил. Динамо ведет переговоры по румынскому центрбеку

22-летний защитник румынского "Вииторула" Вирджил Гицэ в ближайшее время может сменить клубную прописку. По информации румынского издания Prosport, на игрока претендует киевское " Динамо ".

Отмечается, что в услугах Гицэ лично заинтересован главный тренер киевской команды Мирча Луческу.

Сообщается, что переговоры о трансфере игрока уже ведутся. "Динамо" готово заплатить за Гицэ один миллион евро. Данная сумма устраивает руководство "Вииторула".

В нынешнем розыгрыше чемпионата Румынии на счету защитника 14 поединков. Также Гицэ являлся капитаном молодежной сборной Румынии, в рядах которой провел 9 матчей и забил 1 мяч.