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Будет свой Вирджил. Динамо ведет переговоры по румынскому центрбеку

Премьер-лига
(1 голосов)

У киевлян может появится собственный Вирджил

Будет свой Вирджил. Динамо ведет переговоры по румынскому центрбеку
Новина українською

22-летний защитник румынского "Вииторула" Вирджил Гицэ в ближайшее время может сменить клубную прописку. По информации румынского издания Prosport, на игрока претендует киевское "Динамо".

Отмечается, что в услугах Гицэ лично заинтересован главный тренер киевской команды Мирча Луческу.

Сообщается, что переговоры о трансфере игрока уже ведутся. "Динамо" готово заплатить за Гицэ один миллион евро. Данная сумма устраивает руководство "Вииторула".

В нынешнем розыгрыше чемпионата Румынии на счету защитника 14 поединков. Также Гицэ являлся капитаном молодежной сборной Румынии, в рядах которой провел 9 матчей и забил 1 мяч.

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В статье: Динамо (Киев) Вииторул (Румыния) Вирджил Гицэ
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Комментарии (2)
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ПетроФ (Луцьк)
08.02.2021 в 19:28
який вже румун по рахунку якого сватають в ДК за останні півроку? і скільки було їх при цигані в ШД за 10 років?
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Artemanat (Кривой Рог)
08.02.2021 в 19:06
Поменять на Шабанова
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