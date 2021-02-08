Шахтер возобновил тренировки в Киеве

8 февраля, вернувшись со сборов в Турции и отдохнув пару дней, игроки " Шахтера " возобновили тренировки в Киеве.

Тренировка на поле спорткомплекса "Святошин" длилась 70 минут, прошла при снегопаде и температуре минус 12 градусов.

После разминки и квадратов "горняки" сосредоточились на игровых упражнениях: держании мяча, прессинге, работе на ограниченном участке, а также провели двусторонку на полполя.

Отмечается, что тренировку пропустил Давид Хочолава, а Максим Малышев и Георгий Судаков занимались индивидуально.

Таким образом "Шахтер" начал недельный цикл подготовки к первому официальному матчу 2021 года. Поединок с "Колосом" на одноименной арене в Ковалевке состоится 13 февраля в 17:00.