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Шахтер возобновил тренировки в Киеве

Премьер-лига
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Команда собралась после пары выходных

Шахтер возобновил тренировки в Киеве
Новина українською

8 февраля, вернувшись со сборов в Турции и отдохнув пару дней, игроки "Шахтера" возобновили тренировки в Киеве.

Тренировка на поле спорткомплекса "Святошин" длилась 70 минут, прошла при снегопаде и температуре минус 12 градусов.

После разминки и квадратов "горняки" сосредоточились на игровых упражнениях: держании мяча, прессинге, работе на ограниченном участке, а также провели двусторонку на полполя.

Отмечается, что тренировку пропустил Давид Хочолава, а Максим Малышев и Георгий Судаков занимались индивидуально.

Таким образом "Шахтер" начал недельный цикл подготовки к первому официальному матчу 2021 года. Поединок с "Колосом" на одноименной арене в Ковалевке состоится 13 февраля в 17:00.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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