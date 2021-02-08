Цитаишвили: Вернусь в Динамо таким, каким хотел меня видеть Луческу

Вингер " Динамо " Георгий Цитаишвили, который вторую часть сезона проведет в аренде в "Ворскле", рассказал о своих взаимоотношениях с тренером киевлян Мирчей Луческу.

"Луческу всем уделяет много внимания. Если видит, что я ошибался в каком-то моменте, то всегда подсказывал и помогал мне. Когда вне поля шел по базе, на ужине или на завтраке — он всегда мне много объяснял о футболе. Мне это очень помогало и мотивировало, то, что он видит во мне футболиста. То, что я сейчас нахожусь в "Ворскле" не имеет никакого значения, я вернусь в "Динамо" и вернусь таким, каким он хотел меня видеть.

Раньше [при других тренерах] было проще, а он скажет одно — сделаешь это хорошо, а он уже найдет другую причину, чтобы тебе это сказать. Каждый день ищет новую ошибку и очень хочет, чтобы команда была идеальная. У него нет сомнений в нас, нужно только наладить игру. Игру наладим и станем чемпионами. У нас сильный подбор, просто не было правильного подхода. Он пришел, чтобы помочь нам стать большими футболистами.

Почему стал мало играть? На этот вопрос у меня нет ответа. Наверное, первая причина заключается в том, что "Динамо" — большой клуб и не для всех там есть место. Поэтому я оказался в "Ворскле". Я не расстраиваюсь, хочу помочь "Ворскле" и проявить себя. А потом надеюсь вернуться в "Динамо", - сказал Цитаишвили.

Напомним, что в нынешнем сезоне Гио принял участие в четырех матчах "Динамо" во всех турнирах и не отличался результативными действиями.