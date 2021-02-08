УПЛ обратилась в Минздрав с просьбой вернуть болельщиков на стадионы

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о возможности допуска болельщиков на трибуны в весенней части УПЛ.

– Мы при поддержке и с помощью УАФ обратились в Минздрав с просьбой вернуть болельщиков на стадионы, в связи с улучшением эпидемической ситуации. Сейчас идут обсуждения в этом направлении. Ждем решения Минздрава по этому поводу.

- Есть ли возможность, что болельщики смогут вернуться на стадионы в ближайшие туры?

– Принимая во внимание погоду, дай бог, чтобы у нас все хорошо прошло в первых турах возобновления УПЛ, чтобы мы нормально стартовали без форс-мажоров. А на болельщиков, думаю, можно будет рассчитывать не ранее марта. Будем надеяться, что уже можно будет говорить о каких-то процентах зрителей. Нужно набраться терпения и дождаться официальной позиции Минздрава по этому вопросу.

- С 28 февраля Украина переходит на адаптивный карантин, ограничения будут более мягкими. Можно ли рассчитывать, что допуск болельщиков разрешат по всей стране?

– Мы заинтересованы, чтобы наши клубы имели поддержку на трибунах. Будем надеяться, что это будет касаться всех мест, где наши клубы проводят домашние матчи.

- Какой медицинский протокол будет действовать на первые туры второго круга?

– На сегодняшний день действует тот же протокол, который действовал в последних турах осенней части чемпионата. Такой же протокол будет и в первых турах весенней части.

Есть проект нового протокола, он находится на утверждении с Минздравом. Если будет позволять ситуация, мы его имплементируем в соревнования.

- Когда можно этого ожидать?

– Пройдут первые 2 тура, будем смотреть на ситуацию, которая будет в стране, а уже потом сможем говорить о новых смягченных правилах для наших команд.