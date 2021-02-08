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УПЛ обратилась в Минздрав с просьбой вернуть болельщиков на стадионы

Премьер-лига
(1 голосов)

Лига обратилась с данным вопросом в Минздрав

УПЛ обратилась в Минздрав с просьбой вернуть болельщиков на стадионы
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о возможности допуска болельщиков на трибуны в весенней части УПЛ.

– Мы при поддержке и с помощью УАФ обратились в Минздрав с просьбой вернуть болельщиков на стадионы, в связи с улучшением эпидемической ситуации. Сейчас идут обсуждения в этом направлении. Ждем решения Минздрава по этому поводу.

- Есть ли возможность, что болельщики смогут вернуться на стадионы в ближайшие туры?

– Принимая во внимание погоду, дай бог, чтобы у нас все хорошо прошло в первых турах возобновления УПЛ, чтобы мы нормально стартовали без форс-мажоров. А на болельщиков, думаю, можно будет рассчитывать не ранее марта. Будем надеяться, что уже можно будет говорить о каких-то процентах зрителей. Нужно набраться терпения и дождаться официальной позиции Минздрава по этому вопросу.

- С 28 февраля Украина переходит на адаптивный карантин, ограничения будут более мягкими. Можно ли рассчитывать, что допуск болельщиков разрешат по всей стране?

– Мы заинтересованы, чтобы наши клубы имели поддержку на трибунах. Будем надеяться, что это будет касаться всех мест, где наши клубы проводят домашние матчи.

- Какой медицинский протокол будет действовать на первые туры второго круга?

– На сегодняшний день действует тот же протокол, который действовал в последних турах осенней части чемпионата. Такой же протокол будет и в первых турах весенней части.

Есть проект нового протокола, он находится на утверждении с Минздравом. Если будет позволять ситуация, мы его имплементируем в соревнования.

- Когда можно этого ожидать?

– Пройдут первые 2 тура, будем смотреть на ситуацию, которая будет в стране, а уже потом сможем говорить о новых смягченных правилах для наших команд.

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В статье: УПЛ Евгений Дикий коронавирус
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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енгельс гассанович (Тернопіль)
08.02.2021 в 20:31
В маршрутках можна всім сидіти, в кінотеатрах можна 50% місць, це в приміщенні.. так якого хрена не можна на стадіоні, навіть не 50, а хоча б 30%?!
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Термит (Киев)
08.02.2021 в 20:12
Обратитесь вначале в прогноз погоды! Минус 10-12 градусов обещают чуть ли не до конца февраля! Перенесите старт второго круга на март, покалечатся пацаны на таких полях...
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.02.2021 в 20:11
Ага, при мінус 15С якраз повалять.
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schabay (Краснодон)
08.02.2021 в 20:06
А к Болельщикам?
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