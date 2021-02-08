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Олимпик начал целенаправленную подготовку к матчу с Динамо
Рестарт чемпионата уже на этих выходных
Донецкий "
Первая тренировка после возвращения из Анталии прошла в манеже стадиона "Чемпион" в Киеве. После короткой разминки дончане получили нагрузку в виде фитнеса и работы с резинками, затем проделали беговые упражнения, а в завершение поиграли в мини-футбол.
Завтра олимпийцы продолжат подготовку к игре с командой Луческу.
Напомним, что матч "Динамо" - "Олимпик" состоится в ближайшую субботу на стадионе им. Лобановского и начнется в 17:00.
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