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Олимпик начал целенаправленную подготовку к матчу с Динамо

Премьер-лига
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Рестарт чемпионата уже на этих выходных

Олимпик начал целенаправленную подготовку к матчу с Динамо
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Донецкий "Олимпик" открыл цикл недельной подготовки к поединку 14-го тура УПЛ против "Динамо".

Первая тренировка после возвращения из Анталии прошла в манеже стадиона "Чемпион" в Киеве. После короткой разминки дончане получили нагрузку в виде фитнеса и работы с резинками, затем проделали беговые упражнения, а в завершение поиграли в мини-футбол.

Завтра олимпийцы продолжат подготовку к игре с командой Луческу.

Напомним, что матч "Динамо" - "Олимпик" состоится в ближайшую субботу на стадионе им. Лобановского и начнется в 17:00.

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Олимпик

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