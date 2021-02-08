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Официально: Динамо примет Олимпик на стадионе имени Лобановского

Премьер-лига
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Открытым остается вопрос по месту проведения матча Рух – Ворскла

Официально: Динамо примет Олимпик на стадионе имени Лобановского
Новина українською

Уже в ближайший уик-энд возобновятся матчи нынешнего сезона украинской Премьер-Лиги.

И уже известны места проведения поединков 14-го тура.

Так, "Динамо" примет "Олимпик" не на "Олимпийском", а на стадионе имени Лобановского. Об этом официально сообщили и УПЛ и донецкий клуб.

"Колос" примет "Шахтер" на своем стадионе в Ковалевке.

"Мариуполь" домашний матч против "Александрии" сыграет в Запорожье на "Ставутич Арене". В Мариуполе не успевают реконструировать свою арену возобновлению сезона.

"Минай", несмотря на то, что ранее СМИ писали о проблеме с подогревом, примет "Львов" на ужгородском "Авангарде".

Ну и пока что открытым остается вопрос по поединку "Рух" – "Ворскла". Ранее СМИ сообщали, что УАФ может запретить клубам играть на "Арене Львов", чтобы поберечь газон к мартовским матчам сборных. Впрочем, руховцы пишут о том, что собираются все-таки играть на данной арене. Однако УПЛ пока что не подтверждает порыв львовян, не давая информации о месте проведения поединка.

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В статье: Арена Львов ФК Львов Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) стадион Динамо им Валерия Лобановского Колос (Ковалевка) Стадион Авангард (Ужгород) ФК Минай
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