Официально: Динамо примет Олимпик на стадионе имени Лобановского

Уже в ближайший уик-энд возобновятся матчи нынешнего сезона украинской Премьер-Лиги .

И уже известны места проведения поединков 14-го тура.

Так, "Динамо" примет "Олимпик" не на "Олимпийском", а на стадионе имени Лобановского. Об этом официально сообщили и УПЛ и донецкий клуб.

"Колос" примет "Шахтер" на своем стадионе в Ковалевке.

"Мариуполь" домашний матч против "Александрии" сыграет в Запорожье на "Ставутич Арене". В Мариуполе не успевают реконструировать свою арену возобновлению сезона.

"Минай", несмотря на то, что ранее СМИ писали о проблеме с подогревом, примет "Львов" на ужгородском "Авангарде".

Ну и пока что открытым остается вопрос по поединку "Рух" – "Ворскла". Ранее СМИ сообщали, что УАФ может запретить клубам играть на "Арене Львов", чтобы поберечь газон к мартовским матчам сборных. Впрочем, руховцы пишут о том, что собираются все-таки играть на данной арене. Однако УПЛ пока что не подтверждает порыв львовян, не давая информации о месте проведения поединка.