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Александрия в Турции разошлась миром с грузинским Сабуртало
Предпоследний спарринг горожан в Турции
В понедельник 8 февраля "
Александрийцы открыли счет на 18 минуте - Богдан Мишенко реализовал пенальти, но во втором тайме, на 78 минуте, соперник сравнял счет. Как итог, матч завершился боевой ничьей.
Отметим, что 9 февраля "Александрия" проведет заключительный спарринг в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции. Соперником будет латвийский ФК "Валмиера".
Александрия – Сабуртало 1:1
Голы: Мишенко (18, пен) - 78
Стартовый состав "Александрии": Вячеслав Борисенко, Владислав Бабоголо, Александр Мельник, Артем Гордиенко, Андрей Глоба, Тимур Стецков, Иван Калюжный, Кирилл Дришлюк, Денис Устименко, Богдан Мишенко, Андрей Новиков
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