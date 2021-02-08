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Александрия в Турции разошлась миром с грузинским Сабуртало

Премьер-лига
(1 голосов)

Предпоследний спарринг горожан в Турции

Александрия в Турции разошлась миром с грузинским Сабуртало
Новина українською

В понедельник 8 февраля "Александрия" провела свой предпоследний спарринг на турецком сборе. Подопечные Шарана сыграли с грузинским клубом "Сабуртало".

Александрийцы открыли счет на 18 минуте - Богдан Мишенко реализовал пенальти, но во втором тайме, на 78 минуте, соперник сравнял счет. Как итог, матч завершился боевой ничьей.

Отметим, что 9 февраля "Александрия" проведет заключительный спарринг в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции. Соперником будет латвийский ФК "Валмиера".

Александрия – Сабуртало 1:1

Голы: Мишенко (18, пен) - 78

Стартовый состав "Александрии": Вячеслав Борисенко, Владислав Бабоголо, Александр Мельник, Артем Гордиенко, Андрей Глоба, Тимур Стецков, Иван Калюжный, Кирилл Дришлюк, Денис Устименко, Богдан Мишенко, Андрей Новиков

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В статье: ФК Александрия Сабуртало (Грузия)
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
08.02.2021 в 21:20
А может команда Олигате
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