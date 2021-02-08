Александрия в Турции разошлась миром с грузинским Сабуртало

В понедельник 8 февраля " Александрия " провела свой предпоследний спарринг на турецком сборе. Подопечные Шарана сыграли с грузинским клубом "Сабуртало".

Александрийцы открыли счет на 18 минуте - Богдан Мишенко реализовал пенальти, но во втором тайме, на 78 минуте, соперник сравнял счет. Как итог, матч завершился боевой ничьей.

Отметим, что 9 февраля "Александрия" проведет заключительный спарринг в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции. Соперником будет латвийский ФК "Валмиера".

Александрия – Сабуртало 1:1

Голы: Мишенко (18, пен) - 78

Стартовый состав "Александрии": Вячеслав Борисенко, Владислав Бабоголо, Александр Мельник, Артем Гордиенко, Андрей Глоба, Тимур Стецков, Иван Калюжный, Кирилл Дришлюк, Денис Устименко, Богдан Мишенко, Андрей Новиков