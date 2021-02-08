Сборы завершены. Динамо вернулось в Киев

После одиннадцати дней, проведенных на подготовительном сборе в Турции, " Динамо " вернулось в Киев.

Делегация прибыла в столицу в полном составе – основная, молодежная и юношеская команды.

Тренерский штаб предоставил футболистам один день отдыха после напряженного тренировочного графика, а уже в среду, 10 февраля, подготовка к возобновлению сезона продолжится.

Напомним, что уже в субботу "Динамо" проведет матч 14-го утра УПЛ против "Олимпика", а в следующий четверг рамках Лиги Европы примет "Брюгге".