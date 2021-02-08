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Сборы завершены. Динамо вернулось в Киев
Игроки получили один выходной день
После одиннадцати дней, проведенных на подготовительном сборе в Турции, "
Делегация прибыла в столицу в полном составе – основная, молодежная и юношеская команды.
Тренерский штаб предоставил футболистам один день отдыха после напряженного тренировочного графика, а уже в среду, 10 февраля, подготовка к возобновлению сезона продолжится.
Напомним, что уже в субботу "Динамо" проведет матч 14-го утра УПЛ против "Олимпика", а в следующий четверг рамках Лиги Европы примет "Брюгге".
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Источник:ФК Динамо
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08.02.2021 в 22:27
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