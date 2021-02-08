  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сборы завершены. Динамо вернулось в Киев
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборы завершены. Динамо вернулось в Киев

Премьер-лига
(1 голосов)

Игроки получили один выходной день

Сборы завершены. Динамо вернулось в Киев
Новина українською

После одиннадцати дней, проведенных на подготовительном сборе в Турции, "Динамо" вернулось в Киев.

Делегация прибыла в столицу в полном составе – основная, молодежная и юношеская команды.

Тренерский штаб предоставил футболистам один день отдыха после напряженного тренировочного графика, а уже в среду, 10 февраля, подготовка к возобновлению сезона продолжится.

Напомним, что уже в субботу "Динамо" проведет матч 14-го утра УПЛ против "Олимпика", а в следующий четверг рамках Лиги Европы примет "Брюгге".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
GAAD (Бучач)
08.02.2021 в 22:27
Ура..
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...