  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря отзаявила Чайковского и Гречкина от УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря отзаявила Чайковского и Гречкина от УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Изменения в заявке луганчан на весеннюю часть сезона

Заря отзаявила Чайковского и Гречкина от УПЛ
Новина українською

"Заря" подала официальную заявку на весеннюю часть сезона УПЛ.

Клуб отзаявил Заури Махарадзе, Михайла Перовича, которые уже покинули луганскую команду.

Также вне заявки оказались Максим Гречкин и Игорь Чайковский. Как сообщил гендиректор луганчан Стнислав Оганов, с первым будет разорван контракт, по второму еще не принято решение.

Также отзаявлены три игрока, которые отправились в аренду в "ВПК-Агро" - Тимофей Сухарь, Максим Агапов и Дмитрий Поддубный.

Дозаявила "Заря" новичков Максима Хланя и Шахаба Захеди. Также в заявку включены Максим Казаков и Владислав Емец.

Также сообщается, что Егор Назарина сменил игровой номер с 27-го на 29-й, а Данил Алефиренко получил 43-й номер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Игорь Чайковский Заури Махарадзе Максим Казаков Егор Назарина Тимофей Сухарь Владислав Емец Максим Хлань Шахаб Захеди Михайло Перович Максим Гречкин Максим Агапов Дмитрий Поддубный Данил Алефиренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Заря

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...