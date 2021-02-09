Заря отзаявила Чайковского и Гречкина от УПЛ

" Заря " подала официальную заявку на весеннюю часть сезона УПЛ.

Клуб отзаявил Заури Махарадзе, Михайла Перовича, которые уже покинули луганскую команду.

Также вне заявки оказались Максим Гречкин и Игорь Чайковский. Как сообщил гендиректор луганчан Стнислав Оганов, с первым будет разорван контракт, по второму еще не принято решение.

Также отзаявлены три игрока, которые отправились в аренду в "ВПК-Агро" - Тимофей Сухарь, Максим Агапов и Дмитрий Поддубный.

Дозаявила "Заря" новичков Максима Хланя и Шахаба Захеди. Также в заявку включены Максим Казаков и Владислав Емец.

Также сообщается, что Егор Назарина сменил игровой номер с 27-го на 29-й, а Данил Алефиренко получил 43-й номер.