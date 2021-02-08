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Гендиректор Зари: Уже в среду мы включаем подогрев на Славутич-Арене

Премьер-лига
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Луганчане готовятся к возобновлению сезона

Гендиректор Зари: Уже в среду мы включаем подогрев на Славутич-Арене
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Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов рассказал о подготовке команды к первому официальному матчу 2021 года – против "Десны".

"На сегодняшний день команда вернулась из Турции и начинает тренировки в рамках недельного цикла подготовки к игре с "Десной". Сегодняшняя погода в Украине, после Турции, для команды конечно изменилась. Но всё находится под контролем. Уже в среду мы включаем подогрев на "Славутич-Арене" и поле полностью будет готово к игре. Мы постоянно находимся на связи с директором стадиона, с агрономической службой. На сегодняшний день поле накрыто защитным покрытием.

Перенос игры с "Мариуполем" к нам связан с тем, что у наших гостей поле ещё не готово к игре, поэтому они предложили провести этот поединок на "Славутич-Арене" и мы согласились", - сказал Оганов.

Напомним, что матч "Заря" – "Десна" состоится в субботу, 13 февраля, и начнется в 14:00.

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В статье: Заря (Луганск) Славутич-Арена Станислав Оганов
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Источник:
ФК Заря

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