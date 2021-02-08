Колос подписал хавбека Шахтера - СМИ

Ковалевский " Колос " подписал полузащитника "Шахтера" Вячеслава Чурко, сообщает "Динамомания".

Об условиях перехода (контракт или аренда) пока что ничего неизвестно.

Отметим, что 27-летний футболист является воспитанником академии "Шахтера", но за первую команду "горняков" не провел ни одного матча.

Хавбек летом 2020-го вернулся из аренды в "Мариуполе" в состав "горняков". За это время раз попал в заявку первой команды на матч.

Напомним, ранее "Колос" усилил свой состав экс-динамовцем Дмитрием Хлебасом, камерунцем Альваро Нгамба и белорусом Николаем Золотовым.