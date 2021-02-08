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Колос подписал хавбека Шахтера - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

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Колос подписал хавбека Шахтера - СМИ
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Ковалевский "Колос" подписал полузащитника "Шахтера" Вячеслава Чурко, сообщает "Динамомания".

Об условиях перехода (контракт или аренда) пока что ничего неизвестно.

Отметим, что 27-летний футболист является воспитанником академии "Шахтера", но за первую команду "горняков" не провел ни одного матча.

Хавбек летом 2020-го вернулся из аренды в "Мариуполе" в состав "горняков". За это время раз попал в заявку первой команды на матч.

Напомним, ранее "Колос" усилил свой состав экс-динамовцем Дмитрием Хлебасом, камерунцем Альваро Нгамба и белорусом Николаем Золотовым.

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В статье: Вячеслав Чурко Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
08.02.2021 в 22:44
27 років. вічний арендовець, але кормлять.
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