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Ингулец на сборах обыграл казахстанский Арыс

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда Лавриненко забила два сухих гола

Ингулец на сборах обыграл казахстанский Арыс
Новина українською

"Ингулец" сыграл свой очередной матч на турецких сборах. В понедельник 8 февраля команда Сергея Лавриненко обыграла казахстанский "Арыс" со счетом 2:0.

Украинцы дважды забили во втором тайме: голами отметились Оскар Мкомола и н потенциальный новичок "Ингульца".

В последних двух товарищеских матчах Ингулец также побеждал болгарские "Арду" (2:1) и ЦСКА 1948 (1:0).

"Ингулец" — "Арыс" (Казахстан) 2:0

Голы: Мкомола, игрок на просмотре

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В статье: Ингулец (Петрово)
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