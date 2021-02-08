Ингулец на сборах обыграл казахстанский Арыс

" Ингулец " сыграл свой очередной матч на турецких сборах. В понедельник 8 февраля команда Сергея Лавриненко обыграла казахстанский "Арыс" со счетом 2:0.

Украинцы дважды забили во втором тайме: голами отметились Оскар Мкомола и н потенциальный новичок "Ингульца".

В последних двух товарищеских матчах Ингулец также побеждал болгарские "Арду" (2:1) и ЦСКА 1948 (1:0).

"Ингулец" — "Арыс" (Казахстан) 2:0

Голы: Мкомола, игрок на просмотре