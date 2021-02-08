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Ингулец на сборах обыграл казахстанский Арыс
Команда Лавриненко забила два сухих гола
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Украинцы дважды забили во втором тайме: голами отметились Оскар Мкомола и н потенциальный новичок "Ингульца".
В последних двух товарищеских матчах Ингулец также побеждал болгарские "Арду" (2:1) и ЦСКА 1948 (1:0).
"Ингулец" — "Арыс" (Казахстан) 2:0
Голы: Мкомола, игрок на просмотре
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