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Панков: Милевский - великолепный футболист, но прошлое его всегда нагоняло

Премьер-лига
(1 голосов)

Артем еще что-то хочет доказать в Украине

Панков: Милевский - великолепный футболист, но прошлое его всегда нагоняло
Новина українською

Агент Артема Милевского Александр Панков в эфире ТК "Футбол" рассказал, почему футболист решил вернуться в Украину, подписав контракт с "Минаем".

"Артема всегда очень сложно устраивать. И не важно, 36 лет ему или 28. У Артема есть своя история. Он – великолепный футболист, но прошлое его всегда нагоняло.

Изначально мы хотели вернуться в Украину, так как у нас еще много интересных проектов запланировано. Ну и Артем хочет кому-то что-то доказать и показать, что уровень чемпионата Беларуси не так ужасен, как говорят.

Возвращение в Украину было в приоритете, хотя были варианты и за границей. Был конкретный вариант из чемпионата Кипра, а также предложение от БАТЭ. Но мы выбрали наш путь, считаю, он верный", - сказал Панков.

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В статье: Артем Милевский Александр Панков ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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