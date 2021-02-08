Панков: Милевский - великолепный футболист, но прошлое его всегда нагоняло

Агент Артема Милевского Александр Панков в эфире ТК "Футбол" рассказал, почему футболист решил вернуться в Украину, подписав контракт с " Минаем ".

"Артема всегда очень сложно устраивать. И не важно, 36 лет ему или 28. У Артема есть своя история. Он – великолепный футболист, но прошлое его всегда нагоняло.

Изначально мы хотели вернуться в Украину, так как у нас еще много интересных проектов запланировано. Ну и Артем хочет кому-то что-то доказать и показать, что уровень чемпионата Беларуси не так ужасен, как говорят.

Возвращение в Украину было в приоритете, хотя были варианты и за границей. Был конкретный вариант из чемпионата Кипра, а также предложение от БАТЭ. Но мы выбрали наш путь, считаю, он верный", - сказал Панков.