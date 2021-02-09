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Продажа Шахаба в Зарю стала самым крупным трансфером в истории Олимпика
Донецкий клуб попрощался с иранцем
Донецкий "Олимпик" попрощался с форвардом команды Захеди Шахабом, который
Как сообщил донецкий клуб, для "Олимпика" продажа иранского форварда стала историческим самым крупным трансфером в истории клуба.
Ранее сообщалось, что "Заря" заплатила за трансфер иранца 365 тысяч долларов.
Напомним, что за неполных полтора года выступлений в составе донецкой команды, иранский форвард принял участие в 36-и поединках, сумев 14 раз отличиться забитыми мячами и отдать 3 результативных передачи. Стоит отметить, что большая часть этой результативности пришлась на текущий сезон (8 голов + 2 голевые передачи).
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