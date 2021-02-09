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Продажа Шахаба в Зарю стала самым крупным трансфером в истории Олимпика

Премьер-лига
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Донецкий клуб попрощался с иранцем

Продажа Шахаба в Зарю стала самым крупным трансфером в истории Олимпика
Новина українською

Донецкий "Олимпик" попрощался с форвардом команды Захеди Шахабом, который продолжит карьеру в "Заре".

Как сообщил донецкий клуб, для "Олимпика" продажа иранского форварда стала историческим самым крупным трансфером в истории клуба.

Ранее сообщалось, что "Заря" заплатила за трансфер иранца 365 тысяч долларов.

Напомним, что за неполных полтора года выступлений в составе донецкой команды, иранский форвард принял участие в 36-и поединках, сумев 14 раз отличиться забитыми мячами и отдать 3 результативных передачи. Стоит отметить, что большая часть этой результативности пришлась на текущий сезон (8 голов + 2 голевые передачи).

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Шахаб Захеди
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Источник:
ФК Олимпик

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