Продажа Шахаба в Зарю стала самым крупным трансфером в истории Олимпика

Донецкий "Олимпик" попрощался с форвардом команды Захеди Шахабом, который продолжит карьеру в "Заре".

Как сообщил донецкий клуб, для "Олимпика" продажа иранского форварда стала историческим самым крупным трансфером в истории клуба.

Ранее сообщалось, что "Заря" заплатила за трансфер иранца 365 тысяч долларов.

Напомним, что за неполных полтора года выступлений в составе донецкой команды, иранский форвард принял участие в 36-и поединках, сумев 14 раз отличиться забитыми мячами и отдать 3 результативных передачи. Стоит отметить, что большая часть этой результативности пришлась на текущий сезон (8 голов + 2 голевые передачи).