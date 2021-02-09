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Козловский рассказал о мечте Селезнева в УПЛ и своих взаимоотношениях с президентом Колоса
Почему Евгения в "Рухе" не будет
Евгений Селезнев со скандалом покинул сбор "Колоса". Речь идет о том, что клуб расторгнет контракт с нападающим. Одним из вариантов продолжения карьеры называли львовский "
Появляется какая-то информация, люди что-то себе придумывают... Неприятно, не вижу никаких оснований такое заявлять. Мы много говорили, почему Селезнев не перешел в "Рух" летом. У нас есть своя философия, у тренера есть свое видение развития клуба. У нас есть целая плеяда молодых футболистов. Нападающих у нас сейчас трое, все молодые и перспективные. Их нужно имплементировать в эту историю, развивать их. На опытных футболистов мы не рассчитываем и не будем рассчитывать.
Мы с Евгением постоянно контактируем и дружим. Давать оценку его скандалу с "Колосом" я не буду, это не моя прерогатива. Я ничего не буду комментировать еще и учитывая мои хорошие отношения как с Андреем Засухой, так и с Евгением Селезневым. Будет ли он играть в УПЛ?
Очень этого хочется, у него есть мечта побить бомбардирский рекорд УПЛ. Он об этом думает года три - точно. Мне как президенту, конечно, хочется иметь такого игрока. Но наш клуб уже прошел период хайп, у нас есть стратегия и академия, много молодежи. Моя цель - дать им шанс стать не хуже игроками, чем Селезнев.
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