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Марлос и Азеведо пришли в Шахтер бесплатно

Премьер-лига
(1 голосов)

По крайней мере официально

Марлос и Азеведо пришли в Шахтер бесплатно
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Бразильские легионеры "Металлиста" Марлос и Марсио Азеведо в 2014 году перешли в "Шахтер" на правах свободных агентов, заявил телеведущий и футбольный журналист Игорь Цыганык.

Это указано в официальных документах по трансферу.

Переходами занималась та же компания, которая организовала трансфер Виллиана Гомеса из харьковского "Металлиста" в луганскую "Зарю".

Transfermarkt указывает, что трансфер Марлоса обошелся дончанам в 8 млн евро, Азеведо - в 4 млн евро.

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В статье: Ринат Ахметов Марлос Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков) Сергей Курченко Марсио Азеведо Азеведо transfermarkt
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (3)
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Русланбай (Рівне)
09.02.2021 в 09:21
Та я не вірю трму Циганику !!! Хлопець він не поганий. Але його інсайди даколи визивають посмішку . Після закриття Про футбооу, він такого наінсайдив, що стає зрозуміло чому ту програму закрили.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.02.2021 в 08:30
Хто би сумнівався? Ахметов з Курченком пограбували Металіст.
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Alex.696 (Немирів)
09.02.2021 в 09:03
Ну да, а в усьому винен Суркіс)))
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