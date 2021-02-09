Марлос и Азеведо пришли в Шахтер бесплатно

Бразильские легионеры "Металлиста" Марлос и Марсио Азеведо в 2014 году перешли в " Шахтер " на правах свободных агентов, заявил телеведущий и футбольный журналист Игорь Цыганык.

Это указано в официальных документах по трансферу.

Переходами занималась та же компания, которая организовала трансфер Виллиана Гомеса из харьковского "Металлиста" в луганскую "Зарю".

Transfermarkt указывает, что трансфер Марлоса обошелся дончанам в 8 млн евро, Азеведо - в 4 млн евро.