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Марлос и Азеведо пришли в Шахтер бесплатно
По крайней мере официально
Бразильские легионеры "Металлиста" Марлос и Марсио Азеведо в 2014 году перешли в "
Это указано в официальных документах по трансферу.
Переходами занималась та же компания, которая организовала трансфер Виллиана Гомеса из харьковского "Металлиста" в луганскую "Зарю".
Transfermarkt указывает, что трансфер Марлоса обошелся дончанам в 8 млн евро, Азеведо - в 4 млн евро.
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Источник:Football Hub
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Комментарии (3)
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Русланбай (Рівне)
09.02.2021 в 09:21
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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Alex.696 (Немирів)
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