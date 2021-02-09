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Яя Туре начал работать в клубе УПЛ
В штабе Климовского
Футболист донецкого "
37-летний ветеран прибыл в лагерь "олимпийцев" в Киеве и начал работу в тренерском штабе дончан.
Напомним, что в 2010-2018 годах Яя Туре выступал в "Манчестер Сити", в 2007-2010 - в "Барселоне", а в 2003-2005 годах - в донецком "Металлурге".
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Источник:Інстаграм Ібрагіма Каргбо
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10 (Феодосия)
09.02.2021 в 09:28
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