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Шахаб выбрал номер в Заре и побывал на фотосессии от клуба
От дончан к луганчанам дорога недалекая
Луганская "
Сейчас лучший форвард УПЛ, только перешедший из донецкого "Олимпика", уже выбрал себе в луганском клубе номер 9.
А "Заря" изготовила ему именную футболку, в которой Шахаб будет выступать в украинском чемпионате.
Напомним, что кроме Шахаба в луганской команде выступает еще один иранец - Алахьяр Сайядманеш.
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Источник:Зоря
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