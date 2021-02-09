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Шахаб выбрал номер в Заре и побывал на фотосессии от клуба

Премьер-лига
(2 голосов)

От дончан к луганчанам дорога недалекая

Шахаб выбрал номер в Заре и побывал на фотосессии от клуба
Новина українською

Луганская "Заря" официально представила иранского новичка клуба - нападающего Шахаба Захеди.

Сейчас лучший форвард УПЛ, только перешедший из донецкого "Олимпика", уже выбрал себе в луганском клубе номер 9.

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А "Заря" изготовила ему именную футболку, в которой Шахаб будет выступать в украинском чемпионате.

Напомним, что кроме Шахаба в луганской команде выступает еще один иранец - Алахьяр Сайядманеш.

Шахаб выбрал номер в Заре и побывал на фотосессии от клуба - изображение 1

Шахаб выбрал номер в Заре и побывал на фотосессии от клуба - изображение 2

Шахаб выбрал номер в Заре и побывал на фотосессии от клуба - изображение 3

Шахаб выбрал номер в Заре и побывал на фотосессии от клуба - изображение 4

Шахаб выбрал номер в Заре и побывал на фотосессии от клуба - изображение 5

Шахаб выбрал номер в Заре и побывал на фотосессии от клуба - изображение 6

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В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко Джоель Абу Ханна Шахаб Захеди
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Источник:
Зоря

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