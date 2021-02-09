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Киевское Динамо отказало Колосу в подписании защитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Вероятно, речь шла об аренде

Киевское Динамо отказало Колосу в подписании защитника
Новина українською

Защитник "Динамо" U21 Константин Вивчаренко получал предложение от "Колоса", сообщает Игорь Цыганык.

Киевляне отказали в трансфере 18-летнего футболиста. Вероятно, речь шла об аренде.

Президент "Динамо" Игорь Суркис готов отпустить Вивчаренко в аренду летом, если он не будет играть в первой команде в весенней части сезона.

Впервые в заявку основного состава киевлян игрок был включен на матч за Суперкубок Украины-2020, в котором динамовцы одолели "Шахтер" (3:1). Но еще не дебютировал за первую команду столичного клуба.

Напомним, что в этом сезоне он сыграл 9 матчей за U-21.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Колос (Ковалевка) Динамо U-21 (Киев) Константин Вивчаренко
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
09.02.2021 в 08:51
Отдал бы его на обкатку,а летом после продажи Миколенко в основу
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