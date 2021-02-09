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Киевское Динамо отказало Колосу в подписании защитника
Вероятно, речь шла об аренде
Защитник "Динамо" U21 Константин Вивчаренко получал предложение от "Колоса", сообщает Игорь Цыганык.
Киевляне отказали в трансфере 18-летнего футболиста. Вероятно, речь шла об аренде.
Президент "Динамо" Игорь Суркис готов отпустить Вивчаренко в аренду летом, если он не будет играть в первой команде в весенней части сезона.
Впервые в заявку основного состава киевлян игрок был включен на матч за Суперкубок Украины-2020, в котором динамовцы одолели "Шахтер" (3:1). Но еще не дебютировал за первую команду столичного клуба.
Напомним, что в этом сезоне он сыграл 9 матчей за U-21.
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