Киевское Динамо отказало Колосу в подписании защитника

Защитник "Динамо" U21 Константин Вивчаренко получал предложение от "Колоса", сообщает Игорь Цыганык.

Киевляне отказали в трансфере 18-летнего футболиста. Вероятно, речь шла об аренде.

Президент "Динамо" Игорь Суркис готов отпустить Вивчаренко в аренду летом, если он не будет играть в первой команде в весенней части сезона.

Впервые в заявку основного состава киевлян игрок был включен на матч за Суперкубок Украины-2020, в котором динамовцы одолели "Шахтер" (3:1). Но еще не дебютировал за первую команду столичного клуба.

Напомним, что в этом сезоне он сыграл 9 матчей за U-21.