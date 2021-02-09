Цитаишвили был аутсайдером среди игроков Динамо в тесте Купера

Вингер полтавской " Ворсклы " Георгий Цитаишвили вспомнил сотрудничество в киевском "Динамо" с наставником Алексеем Михайличенко и тест Купера от него.

Я не вложился в то время, что надо было. 300 метров не хватило. Я начал очень уверенно, но потом в конце - все. Кто бежал опытный, те аккуратно, знают как. Я начал быстро, хотя мне все подсказывали, что надо медленнее. А я себя нормально чувствую, сейчас побью рекорд!

Бегу, чуть бегу, меня уже обгоняют. В конце уже на максимуме - пробег 2900 м, а надо 3200 м.