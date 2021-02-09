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Цитаишвили был аутсайдером среди игроков Динамо в тесте Купера

Премьер-лига
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Первый - датский легионер

Цитаишвили был аутсайдером среди игроков Динамо в тесте Купера
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Вингер полтавской "Ворсклы" Георгий Цитаишвили вспомнил сотрудничество в киевском "Динамо" с наставником Алексеем Михайличенко и тест Купера от него.

Я не вложился в то время, что надо было. 300 метров не хватило. Я начал очень уверенно, но потом в конце - все. Кто бежал опытный, те аккуратно, знают как. Я начал быстро, хотя мне все подсказывали, что надо медленнее. А я себя нормально чувствую, сейчас побью рекорд!

Бегу, чуть бегу, меня уже обгоняют. В конце уже на максимуме - пробег 2900 м, а надо 3200 м.

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Георгий признался, что все остальные успели пробежать нужную дистанцию ​​- не удалось только ему.

Были такие, что пробежали 3200, кто-то - 3 300 Дуелунд якобы 3600 или 3800 м. А суть теста - у тебя есть 12 минут, чтобы пробежать 3200 м.

Не бегали тест Купера, заметил Цитаишвили, только вратари.

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В статье: Ворскла (Полтава) Алексей Михайличенко Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили Миккель Дуэлунд тест Купера
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Источник:
Sport Arena

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