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Степаненко смеялся, когда Мхитарян обещал стать игроком Арсенала
Также он отметил его профессионализм
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мнением о армянском футболисте Генрихе Мхитаряне.
- Кто из "Шахтера" был таким профессионалом, что сразу бросалось в глаза, что этот человек добьется успеха?
- Генрих Мхитарян. Помню, я с него смеялся. Он говорил: "Буду играть в "Арсенале". Думаю: "Какой "Арсенал"?" Он играл и в "МЮ", и в "Арсенале", и в "Боруссии" Дортмунд.
Он действительно профессионал с большой буквы. Многие молодые футболисты должны обращать внимание и следить именно за карьерой Генриха, потому что пробиться с менее футбольной страны, чем даже Украина, на высочайший уровень.
Это большая работа, большие рамки и границы, за которые ты не можешь выходить. Это было и есть у Генриха, – сказал Степаненко.
Напомним, что полузащитник Генрих Мхитарян выступал за "Шахтер" с 2010 по 2013 год. Летом 2020 года армянский футболист перешел в итальянскую "Рому".
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