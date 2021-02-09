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Кобин: Нравится отношение Милевского – он понимает, в какой клуб пришел

Премьер-лига
(2 голосов)

Также он отметил еще троих игроков

Кобин: Нравится отношение Милевского – он понимает, в какой клуб пришел
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал о состоянии команды перед возобновлением чеммпионата.

"Я доволен сборами, все планы на подготовку мы выполнили практически в полном объеме. Команда показала себя хорошо, стала сильнее, в нее влились новые игроки. Ждем старта сезона.

Милевский работал на своем максимуме. Его отношение мне нравится, он корректно относится к нашим игрокам, нет поверхностного поведения. Он понимает, в какой клуб пришел, цели команды. Артем много дает нашей молодежи, которая после сборов себя еще покажет.

Все его знают, он умеет играть в футбол. Он классический оттянутый нападающий, который может смело принимать мяч между линиями, отдавать голевые передачи и забивать голы. Скорость у него немного упала, но все остальные качества, которые у него были в Динамо, остались.

У нас в первом круге был один номинальный форвард - Антон Шиндер. Теперь есть Милевский и еще один молодой форвард. Будем играть в одного или двух нападающих - время покажет. В первом круге на острие у нас играли Кожанов и Пыняшко - номинальные полузащитники", - сказал Кобин.

Напомним, что 13 февраля в рамках УПЛ "Минай" должен встретиться с ПФК "Львов". Однако после происшествий с вылетом из Турции у "горожан" сломался автобус. И теперь тренеру команды придется срочно вносить коррективы в планы подготовки к стартовому поединку весенней части сезон.

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В статье: Василий Кобин Артем Милевский ФК Минай Минай
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.02.2021 в 09:46
Він то розуміє, але подітися нікуди.
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Kolibri (Киевоград)
09.02.2021 в 09:37
Цирк
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