Кобин: Нравится отношение Милевского – он понимает, в какой клуб пришел

Главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал о состоянии команды перед возобновлением чеммпионата.

"Я доволен сборами, все планы на подготовку мы выполнили практически в полном объеме. Команда показала себя хорошо, стала сильнее, в нее влились новые игроки. Ждем старта сезона.

Милевский работал на своем максимуме. Его отношение мне нравится, он корректно относится к нашим игрокам, нет поверхностного поведения. Он понимает, в какой клуб пришел, цели команды. Артем много дает нашей молодежи, которая после сборов себя еще покажет.

Все его знают, он умеет играть в футбол. Он классический оттянутый нападающий, который может смело принимать мяч между линиями, отдавать голевые передачи и забивать голы. Скорость у него немного упала, но все остальные качества, которые у него были в Динамо, остались.

У нас в первом круге был один номинальный форвард - Антон Шиндер. Теперь есть Милевский и еще один молодой форвард. Будем играть в одного или двух нападающих - время покажет. В первом круге на острие у нас играли Кожанов и Пыняшко - номинальные полузащитники", - сказал Кобин.