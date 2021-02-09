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Цитаишвили: Не мог просто сидеть, получать зарплату и делать вид, что все нормально
Игрок - о своей аренде
Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили, который находится в аренде в "Ворскле" рассказал, почему решил сменить временно клуб.
"После "Ювентуса" сказал, что надо искать варианты. Потому что не смогу сидеть, получать зарплату и делать вид, что все нормально. Я хотел играть.
Я поговорил с Вадиком [Шаблием], папой. Связались с Игорем и Григорием Суркисами. Они сказали, что все решает Луческу. Мистер сказал: "Конечно, только, чтобы это было в Украине, чтобы я видел", – сказал Цитаишвили.
Напомним, что ранее сообщалось, что Цитаишвили вряд ли сыграет за "Ворсклу" против "Динамо".
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