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Цитаишвили: Не мог просто сидеть, получать зарплату и делать вид, что все нормально

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок - о своей аренде

Цитаишвили: Не мог просто сидеть, получать зарплату и делать вид, что все нормально
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили, который находится в аренде в "Ворскле" рассказал, почему решил сменить временно клуб.

"После "Ювентуса" сказал, что надо искать варианты. Потому что не смогу сидеть, получать зарплату и делать вид, что все нормально. Я хотел играть.

Я поговорил с Вадиком [Шаблием], папой. Связались с Игорем и Григорием Суркисами. Они сказали, что все решает Луческу. Мистер сказал: "Конечно, только, чтобы это было в Украине, чтобы я видел", – сказал Цитаишвили.

Напомним, что ранее сообщалось, что Цитаишвили вряд ли сыграет за "Ворсклу" против "Динамо".

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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dazo23
09.02.2021 в 10:47
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.02.2021 в 09:58
А тепер будеш отримувати зарплату і вважати, що все ненормально. Треба побільше роботи і поменше понтів та претензій.
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