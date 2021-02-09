Цитаишвили: Не мог просто сидеть, получать зарплату и делать вид, что все нормально

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили, который находится в аренде в "Ворскле" рассказал, почему решил сменить временно клуб.

"После "Ювентуса" сказал, что надо искать варианты. Потому что не смогу сидеть, получать зарплату и делать вид, что все нормально. Я хотел играть.

Я поговорил с Вадиком [Шаблием], папой. Связались с Игорем и Григорием Суркисами. Они сказали, что все решает Луческу. Мистер сказал: "Конечно, только, чтобы это было в Украине, чтобы я видел", – сказал Цитаишвили.