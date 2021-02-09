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Коуч Десны сообщил, какой компонент игры на этой неделе будет отрабатывать команда
Уже в Чернигове
Главный тренер "
Я думаю, что команда в хорошем состоянии. Насколько мы готовы - покажут матчи чемпионата. Все запланированное уже выполнили. Немного поработаем над стандартами. А в плане физических кондиций - прошел этап работы над выносливостью, скоростными качествами. Остались только детали.
В любом случае результаты матчей на сборе ничего не решают, но осадок неприятный остался. Все равно приятнее побеждать даже на сборе. Если вспоминать все сыгранные матчи на сборе, только с "Партизаном" была равная игра. Во всех остальных матчах имели преимущество. Работа была проведена хорошая.
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