Коуч Десны сообщил, какой компонент игры на этой неделе будет отрабатывать команда

Главный тренер " Десны " Александр Рябоконь резюмировал для ТК Футбол сбор команды в Турции.

Я думаю, что команда в хорошем состоянии. Насколько мы готовы - покажут матчи чемпионата. Все запланированное уже выполнили. Немного поработаем над стандартами. А в плане физических кондиций - прошел этап работы над выносливостью, скоростными качествами. Остались только детали.

В любом случае результаты матчей на сборе ничего не решают, но осадок неприятный остался. Все равно приятнее побеждать даже на сборе. Если вспоминать все сыгранные матчи на сборе, только с "Партизаном" была равная игра. Во всех остальных матчах имели преимущество. Работа была проведена хорошая.