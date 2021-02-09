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Коуч Десны сообщил, какой компонент игры на этой неделе будет отрабатывать команда

Премьер-лига
(1 голосов)

Уже в Чернигове

Коуч Десны сообщил, какой компонент игры на этой неделе будет отрабатывать команда
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь резюмировал для ТК Футбол сбор команды в Турции.

Я думаю, что команда в хорошем состоянии. Насколько мы готовы - покажут матчи чемпионата. Все запланированное уже выполнили. Немного поработаем над стандартами. А в плане физических кондиций - прошел этап работы над выносливостью, скоростными качествами. Остались только детали.

В любом случае результаты матчей на сборе ничего не решают, но осадок неприятный остался. Все равно приятнее побеждать даже на сборе. Если вспоминать все сыгранные матчи на сборе, только с "Партизаном" была равная игра. Во всех остальных матчах имели преимущество. Работа была проведена хорошая.

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В статье: Десна (Чернигов)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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dazo23
09.02.2021 в 10:47
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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