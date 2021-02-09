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Динамо практически договорилось об аренде Шабанова - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

До конца сезона с правом выкупа

Динамо практически договорилось об аренде Шабанова - СМИ
Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов в ближайшее время может сменить команду и перебраться в польскую "Легию", сообщает Sport.pl.

По информации источника, два клуба уже договорились о деталях перехода 28-летнего украинца. "Легия" возьмет Шабанова в аренду до конца сезона с правом выкупа. Сейчас Артем решает вопросы с визой.

Шабанов перешел в "Динамо" в январе 2018 года. За киевский клуб он провел во всех турнирах 69 матчей, в которых забил три гола и отдал 1 голевую передачу. При Мирче Луческу Шабанов сыграл только два матча в нынешнем сезоне. Контракт Артема с киевлянами действует до конца 2021 года.

Напомним, что киевское "Динамо" завершило сборы в Турции и вернулось в столицу.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) УПЛ Артем Шабанов
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Источник:
Sport.pl

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
09.02.2021 в 11:00
Удачи
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dazo23
09.02.2021 в 10:46
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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