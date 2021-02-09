Динамо практически договорилось об аренде Шабанова - СМИ

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов в ближайшее время может сменить команду и перебраться в польскую "Легию", сообщает Sport.pl.

По информации источника, два клуба уже договорились о деталях перехода 28-летнего украинца. "Легия" возьмет Шабанова в аренду до конца сезона с правом выкупа. Сейчас Артем решает вопросы с визой.

Шабанов перешел в "Динамо" в январе 2018 года. За киевский клуб он провел во всех турнирах 69 матчей, в которых забил три гола и отдал 1 голевую передачу. При Мирче Луческу Шабанов сыграл только два матча в нынешнем сезоне. Контракт Артема с киевлянами действует до конца 2021 года.

Напомним, что киевское "Динамо" завершило сборы в Турции и вернулось в столицу.