Не раньше марта. Директор УПЛ сообщил о возможности возвращения фанов на стадионы

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о ситуации с возращением зрителей на трибуны.

"Принимая во внимание погоду, дай бог, чтобы у нас все хорошо прошло в первых турах возобновления УПЛ, чтобы мы нормально стартовали без форс-мажоров. А на болельщиков, думаю, можно будет рассчитывать не ранее марта.

Будем надеяться, что уже можно будет говорить о каких-то процентах зрителей. Нужно набраться терпения и дождаться официальной позиции Минздрава по этому вопросу", - сказал Дикий.