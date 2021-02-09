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Не раньше марта. Директор УПЛ сообщил о возможности возвращения фанов на стадионы
Принимая во внимание погоду
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о ситуации с возращением зрителей на трибуны.
"Принимая во внимание погоду, дай бог, чтобы у нас все хорошо прошло в первых турах возобновления УПЛ, чтобы мы нормально стартовали без форс-мажоров. А на болельщиков, думаю, можно будет рассчитывать не ранее марта.
Будем надеяться, что уже можно будет говорить о каких-то процентах зрителей. Нужно набраться терпения и дождаться официальной позиции Минздрава по этому вопросу", - сказал Дикий.
Напомним, что возобновление сезона УПЛ запланировано на 13 февраля. В этот день будут сыграны четыре матча 14-го тура.
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