  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Не раньше марта. Директор УПЛ сообщил о возможности возвращения фанов на стадионы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не раньше марта. Директор УПЛ сообщил о возможности возвращения фанов на стадионы

Премьер-лига
(1 голосов)

Принимая во внимание погоду

Не раньше марта. Директор УПЛ сообщил о возможности возвращения фанов на стадионы
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о ситуации с возращением зрителей на трибуны.

"Принимая во внимание погоду, дай бог, чтобы у нас все хорошо прошло в первых турах возобновления УПЛ, чтобы мы нормально стартовали без форс-мажоров. А на болельщиков, думаю, можно будет рассчитывать не ранее марта.

Будем надеяться, что уже можно будет говорить о каких-то процентах зрителей. Нужно набраться терпения и дождаться официальной позиции Минздрава по этому вопросу", - сказал Дикий.

Напомним, что возобновление сезона УПЛ запланировано на 13 февраля. В этот день будут сыграны четыре матча 14-го тура.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Премьер-лига УПЛ Евгений Дикий
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...