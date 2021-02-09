Все дело в ахиллах. Селезнев рассказал свою версию, что случилось на сборах Колоса

Одно из самых громких событий зимней паузы в украинском футболе – скандал в коваливском "Колосе", по итогам которого команду покинул Евгений Селезнев. По данным СМИ, форварда обвинили в нарушении спортивного режиме, с чем не стал мириться главный тренер Руслан Костышин. Сам Селезнев не понимает, что произошло. В интервью журналисту Роману Бебеху он рассказал свою версию событий.

"Утром была тренировка. Я вышел на тренировку. Оттренировался. Нормальное состояние, все меня видели. Но долгое время у меня болели ахиллы. В этот день мы прыгали через барьеры. Чувствую, что они очень сильно воспалились. Поговорил с доктором, закрою глаза, выпью таблетки. Ни одного дня до этого не пропустил, хотя доктора говорили дать паузу. Для меня эти сборы были очень важны. Я дал президенту ("Колоса" - прим.) слово, что забью еще восемь. Я привел себя в такую форму как никогда. Прошла тренировка, обед, теория, едем на игру. Начинается разминка, а я не могу ни движения сделать, ни по мячу попасть. Мне больно, я чувствую, что сильно воспалились. Подхожу к доктору, тот говорит, чтобы я сходил. Но я говорю – давай таблетку. Выпил три обезболивающих. Они не проходят. Говорю доктору: еще что-нибудь делай, я ни ударить, ни бежать, ни развернуться не могу. Выпиваю нимесил, начинают меня растирать. Начинают идти в раздевалку, я понимаю, что я действительно не помощник. Захожу в раздевалку, говорю: я не могу. Через пять минут заходит Лисицкий и говорит: мы тебе купили билет, ты уезжаешь домой.

Через три минуты, я еще в раздевалке, такой есть Бурбас, дает сообщение, что меня отчислили за нарушение спортивного режима. Я еще был в раздевалке, то есть меня никто не видел. По дороге я уже говорю: давайте как-то разбираться, в чем проблема, кто нарушил. Мне говорят: у нас предположение, что ты был неадекватным. Говорю – давайте разбираться, звонить доктору, тем более меня видели много людей. Доктор говорит: "Да я перегара от него не слышал. Он был вполне адекватным, болели у человека ахиллы".

Я не пропустил ни одной тренировки. У меня ахиллы болели! Попросил, чтобы начали разбираться. Звоните доктору, в клуб. Меня сказали – даже видео будем брать. Я говорю – любое видео. И тут начинается в Украине выливаться на меня грязи, что я сидел с Ворониным, выпил с ним и пришел пьяным на игру. Давайте подумаем логически: утром я на тренировке нормально, это разница между утренней и игрой – три часа. А потом брать и глушить водку! Это ж надо было столько выпить, чтобы я был неадекватным. Слово неадекватным – что значит? Кто знает меня, я действительно своеобразный человек. Могу выпить, но после игры, конечно. Это можно сделать, но в выходной день, я же этого не отрицаю. Я не понимаю, как это можно напиться до игры. Зачем это нужно было делать. В смысле: на тренировке нормальный, а перед игрой идешь пить!? Я не ангел, но далеко не такой.

Что касается адекватности. Перед Наполи все выходят на разминку, а я иду в наушниках и танцую. Жена говорит – ты нормальный? Я так настраиваюсь на игры. Я не робот. Я не выхожу на работу, я выхожу получать удовольствие. Сейчас на меня выливается, но я хочу это развеять.

До меня доходят слухи, что кто-то подошел к Руслан Владимировичу (Костышину) и сказал обрати внимание, что он неадекватный. Это когда мне ахиллы начали растирать. В принципе, целые сборы я работал, я привел себя в порядок. Я президенту дал слово. У нас были очень хорошие отношения с Русланом Владимировичем – он тренер, я футболист, у меня даже времени ругаться ни с кем не было. У меня был мой тренажерный зал, командная тренировка, вновь отдельная тренировка. То есть Луческу находил со мной общий язык, Маркевич, в сборной. А сейчас из меня пытаются сделать конченого алкоголика. Я не понимаю откуда растут ноги. Наверное, кто-то Руслану Владимировичу капает в уши. Кому-то я не выгоден в этой команде. От меня не берет трубку ни президент, ни главный тренер. Мне хотят дать тренера, чтобы я тренировался отдельно от команды. Но я попросил объяснить: на каком основании? Мне звонит администратор клуба, я говорю пойдемте сдадим кровь. А он говорит нам "не надо". Ну как это не надо?

Мы действительно выделись с Ворониным, с другими футболистами, которые играли в европейских клубах. Но я не буду называть фамилии. Но это два дня до игры. Тем более, что я предупредил – я поеду, посижу. На следующий день у нас было восстановление, у нас не было тренировки. И это вполне нормально. Я не отрицаю, но мы сидели культурно. Я имею право встретится со своими друзьями, с кем я поиграл футбол в сборной, с теми, против кого я играл в футбол.

Я не понимаю, почему из меня хотят сделать такого негативного человека. Алкоголик смог бы достичь то, что сделал я? Думаю, что нет. Но именно эта ситуация – я ее не могу понять до конца. Если вы хотите разорвать контракт, то это делается немного по-другому".

Напомним, Селезнев, который выступал за "Арсенал", "Шахтер", "Днепр", российскую "Кубань" и турецкие клубы, перешел в "Колос" летом прошлого года. В текущем чемпионате он забил пять голов в 12 матчах (все с пенальти). Селезнев является третьим бомбардиром в истории чемпионата Украины, чтобы побить рекорд Максима Шацких, ему нужно забить еще восемь мячей.