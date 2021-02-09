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Агент: На YouTube Милевский зарабатывает больше, чем в Минае

Премьер-лига
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Цифры самые низкие в его карьере

Агент: На YouTube Милевский зарабатывает больше, чем в Минае
Новина українською

Агент Александр Панков, представляющий интересы новичка "Миная" Артема Милевского в эфире проекта "Вмикай підігрів" рассказал о зарплате своего клиента в закарпатском клубе.

"Зарплата Милевского? Она мотивационная. Если футболист дает результат, он зарабатывает деньги. Не дает - получает минимум. Цифры самые низкие в его карьере, на YouTube он больше зарабатывает, чем в Минае. У Артема хорошие просмотры", - сказал Панков.

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В статье: Артем Милевский Александр Панков ФК Минай Минай
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Источник:
ТК Футбол

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