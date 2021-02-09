Агент: На YouTube Милевский зарабатывает больше, чем в Минае

Агент Александр Панков, представляющий интересы новичка "Миная" Артема Милевского в эфире проекта "Вмикай підігрів" рассказал о зарплате своего клиента в закарпатском клубе.

"Зарплата Милевского? Она мотивационная. Если футболист дает результат, он зарабатывает деньги. Не дает - получает минимум. Цифры самые низкие в его карьере, на YouTube он больше зарабатывает, чем в Минае. У Артема хорошие просмотры", - сказал Панков.