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Легия получит от Динамо право выкупа контракта Шабанова - СМИ

Премьер-лига
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Легия получит от Динамо право выкупа контракта Шабанова - СМИ
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Польские медиа сообщают о достижении принципиального согласия о переходе центрального защитника "Динамо" Артема Шабанова в "Легию" из Варшавы.

28-летний футболист, который может сыграть и на фланге обороны, будет отдан в аренду на 6 месяцев с правом выкупа, сообщает Sport.pl.

Решаются формальные вопросы (виза), что позволит украинцу приехать в Польшу, подписать контракт с "Легией" и присоединиться к команде.

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Шабанов в осенней части сезона сыграл 2 матча за "Динамо" (один из них - с "Барселоной"), провел зимний сбор в ОАЭ и Турции с первой командой киевлян, в частности играл в спарринге против "Легии".

Контракт Артема с "Динамо" действует до конца 2021 года.

Варшавская "Легия" занимает 2 место в турнирной таблице польской Екстракласы, отстает от лидера на 2 пункта.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Артем Шабанов
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