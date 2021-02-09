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Легия получит от Динамо право выкупа контракта Шабанова - СМИ
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Польские медиа сообщают о достижении принципиального согласия о переходе центрального защитника "
28-летний футболист, который может сыграть и на фланге обороны, будет отдан в аренду на 6 месяцев с правом выкупа, сообщает Sport.pl.
Решаются формальные вопросы (виза), что позволит украинцу приехать в Польшу, подписать контракт с "Легией" и присоединиться к команде.
Шабанов в осенней части сезона сыграл 2 матча за "Динамо" (один из них - с "Барселоной"), провел зимний сбор в ОАЭ и Турции с первой командой киевлян, в частности играл в спарринге против "Легии".
Контракт Артема с "Динамо" действует до конца 2021 года.
Варшавская "Легия" занимает 2 место в турнирной таблице польской Екстракласы, отстает от лидера на 2 пункта.
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