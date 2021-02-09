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Федецкий: Игрок не хочет подписывать контракт и его отправляют в дубль? Это каменный век

Премьер-лига
(2 голосов)

Бывший защитник сборной Украины - о переходе Коваленко в итальянский клуб

Федецкий: Игрок не хочет подписывать контракт и его отправляют в дубль? Это каменный век
Новина українською

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал переход Виктора Коваленко в "Аталанту".

- Если бы "Шахтер" заработал какую-то солидную сумму на этом трансфере, то, наверное, что было бы выгодно. Игрок украинского клуба, который переходит в такой чемпионат, как Серия А, то я думаю, что это, прежде всего, имидж и реклама. Хотя "Шахтер" и так все знают. Если бы "Шахтер" выручил неплохую трансферную стоимость футболиста, то было бы шикарно. Ведь игрок в таком хорошем футбольном возрасте - 24 года и хочет попробовать свои силы в другом чемпионате и команде, то думаю, что нужно идти на встречу.

Знаете, мне вот понравилось то, что Витя, не подписывая новый контракт с "Шахтером", отработал свой действующий. То есть не было такого каменного века, игрок не захочет подписывать контракт за пол года до его завершения и футболиста отправляют в дубль. Это действительно каменный век и так делать непрофессионально. Это только затемняет герб клуба, в котором игрок играет. А так Витя отработал контракт до конца, отдался полностью команде, сделал все, что было в его силах. Интересно сейчас будет посмотреть на него в "Аталанте". Также мне кажется, что это и плюс для сборной Украины.

- Коваленко заиграет в "Аталанте"?

- Верю в это. Здесь только покажет время. Как он будет работать и относиться к этому. Или он сразу поймет тот футбол, который предлагает Гасперини. Все зависит от него. Прежде всего ему нужно выучить итальянский язык. От этого никуда не денешься, нужно садиться и учить. Там подход совсем другой. Если ты приходишь в Серию А, то ты должен обладать не только английским языком, но и итальянским.

Напомним, что Виктор Коваленко перешел в Аталанту в начале февраля и подписал контракт на 4 года плюс один. Футболист сборной Украины еще не дебютировал за новую команду.

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В статье: Артем Федецкий Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко
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Комментарии (9)
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ascent (Луксор)
09.02.2021 в 14:11
Не верю, что Коваленко был до конца честен и не имел тайных переговоров с Аталантой еще ранее чем за 1/2 г до окончания контракта. Вся эта история с душком...
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.02.2021 в 13:16
Як казав герой Шварценеггера "Капитализм".
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+1
0
Dnepr1978 (Днепропетровск)
09.02.2021 в 13:02
Ему еще пол года оставалось. Так что до конца контракт не отработал.
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0
0
Хиденг (Днепр)
09.02.2021 в 12:42
Федя - Мыслитель...
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0
-2
Hanter44 (Baburka)
09.02.2021 в 12:55
Мыслитель -не мыслитель,но написал все правильно.Особенно о каменном веке в который скатилась Украина.
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+1
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.02.2021 в 13:15
360 років багато поколнінь мріяли про такий "камяний вік". Не песди, Свідок Геноциду людей з опухлими мордами і великими животами.
+2
-1
Хиденг (Днепр)
09.02.2021 в 13:22
Канешна правильно! Земля круглая, сахар сладкий, фонарь светит. Без Феди мы б не догадались!
+1
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
09.02.2021 в 13:30
В дубль и наигрывать на позиции новичка, нахрена упускать время.
+2
0
Hanter44 (Baburka)
09.02.2021 в 13:56
Вот,что хотелось бы на это заметить для Бокасы и других кастрюлеголовых постояльцев дурдома : Мы так рвалися в Европу,что попали прямо в Jопу.Та не бачим в тiм бiди,що попали не туди!
+1
-1


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