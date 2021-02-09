Федецкий: Игрок не хочет подписывать контракт и его отправляют в дубль? Это каменный век

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал переход Виктора Коваленко в "Аталанту".

- Если бы "Шахтер" заработал какую-то солидную сумму на этом трансфере, то, наверное, что было бы выгодно. Игрок украинского клуба, который переходит в такой чемпионат, как Серия А, то я думаю, что это, прежде всего, имидж и реклама. Хотя "Шахтер" и так все знают. Если бы "Шахтер" выручил неплохую трансферную стоимость футболиста, то было бы шикарно. Ведь игрок в таком хорошем футбольном возрасте - 24 года и хочет попробовать свои силы в другом чемпионате и команде, то думаю, что нужно идти на встречу.

Знаете, мне вот понравилось то, что Витя, не подписывая новый контракт с "Шахтером", отработал свой действующий. То есть не было такого каменного века, игрок не захочет подписывать контракт за пол года до его завершения и футболиста отправляют в дубль. Это действительно каменный век и так делать непрофессионально. Это только затемняет герб клуба, в котором игрок играет. А так Витя отработал контракт до конца, отдался полностью команде, сделал все, что было в его силах. Интересно сейчас будет посмотреть на него в "Аталанте". Также мне кажется, что это и плюс для сборной Украины.

- Коваленко заиграет в "Аталанте"?

- Верю в это. Здесь только покажет время. Как он будет работать и относиться к этому. Или он сразу поймет тот футбол, который предлагает Гасперини. Все зависит от него. Прежде всего ему нужно выучить итальянский язык. От этого никуда не денешься, нужно садиться и учить. Там подход совсем другой. Если ты приходишь в Серию А, то ты должен обладать не только английским языком, но и итальянским.

Напомним, что Виктор Коваленко перешел в Аталанту в начале февраля и подписал контракт на 4 года плюс один. Футболист сборной Украины еще не дебютировал за новую команду.