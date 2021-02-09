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Колесников об Ахметове, Суркисах и Коломойском: Противостояние не было - каждый думал, что он сильнее

Премьер-лига
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Колесников об Ахметове, Суркисах и Коломойском: Противостояние не было - каждый думал, что он сильнее
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Бориса Колесникова спросили, было ли противостояние между Ахметовым, Суркисом, Коломойским и Ярославским, когда их клубы играли в УПЛ.

Я присутствовал на всех встречах клубов, и вообще никогда такого не было. Но каждый думал, что он сильнее.

Саша [Ярославский] и Игорь [Коломойский] на тот момент очень много инвестировали сил и средств в футбол. Но все эти отношения между президентами - это все детали. Главное, что болельщики были довольны.

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В статье: Игорь Суркис Ринат Ахметов Александр Ярославский Борис Колесников Григорий Суркис Игорь Коломойский
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.02.2021 в 13:21
А що там з реконструкцією НСК у 2011 по ціні нового стадіону? Те ж саме і з Ареною-Львів, побудованій тоді за участі Колеса за ціною 60-тисячника.
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