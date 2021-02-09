Колесников об Ахметове, Суркисах и Коломойском: Противостояние не было - каждый думал, что он сильнее

Бориса Колесникова спросили, было ли противостояние между Ахметовым, Суркисом, Коломойским и Ярославским, когда их клубы играли в УПЛ.

Я присутствовал на всех встречах клубов, и вообще никогда такого не было. Но каждый думал, что он сильнее.

Саша [Ярославский] и Игорь [Коломойский] на тот момент очень много инвестировали сил и средств в футбол. Но все эти отношения между президентами - это все детали. Главное, что болельщики были довольны.