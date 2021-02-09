Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колесников об Ахметове, Суркисах и Коломойском: Противостояние не было - каждый думал, что он сильнее
Когда собирались вместе
Бориса Колесникова спросили, было ли противостояние между Ахметовым, Суркисом, Коломойским и Ярославским, когда их клубы играли в УПЛ.
Я присутствовал на всех встречах клубов, и вообще никогда такого не было. Но каждый думал, что он сильнее.
Саша [Ярославский] и Игорь [Коломойский] на тот момент очень много инвестировали сил и средств в футбол. Но все эти отношения между президентами - это все детали. Главное, что болельщики были довольны.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Трибуна
Популярное сейчас
- Тайсон отказался переходить в Россию
- Шахаб официально в Заре, Шабанов почти в Польше. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Продажа Шахаба в Зарю стала самым крупным трансфером в истории Олимпика
- Легионер Динамо: Путь в донецкий клуб для меня закрыт
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.02.2021 в 13:21
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...