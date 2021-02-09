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Шахаб Захеди: Рад присоединиться к Заре - у клуба серьезные задачи

Премьер-лига
(1 голосов)

Нападающий - о своем переходе

Шахаб Захеди: Рад присоединиться к Заре - у клуба серьезные задачи
Новина українською

Новичок "Зари" Шахаб Захеди прокомментировал свой переход в луганский клуб.

"Рад присоединиться к "Заре" и стать ее честью. Я серьезно мотивирован.

"Заря" имеет серьезные задачи. Вместе мы достигнем нужного результата", – сказал Шахаб.

Напомним, что иранский форвард перешел с донецкого "Олимпика". В текущем сезоне во всех турнирах УПЛ Шахаб Захеди сыграл в 12-ти поединках, в которых забил 8 голов и отдал две голевые передачи. Контрактное соглашение с луганским клубом расчитано на 3 года.

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Источник:
твиттер Зари

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