Шахаб Захеди: Рад присоединиться к Заре - у клуба серьезные задачи

Новичок "Зари" Шахаб Захеди прокомментировал свой переход в луганский клуб.

"Рад присоединиться к "Заре" и стать ее честью. Я серьезно мотивирован. "Заря" имеет серьезные задачи. Вместе мы достигнем нужного результата", – сказал Шахаб.

Напомним, что иранский форвард перешел с донецкого "Олимпика". В текущем сезоне во всех турнирах УПЛ Шахаб Захеди сыграл в 12-ти поединках, в которых забил 8 голов и отдал две голевые передачи. Контрактное соглашение с луганским клубом расчитано на 3 года.