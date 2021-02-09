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Рух просматривает аргентинца, за которого Барселона отдала 4 млн долларов
Пробыл в каталонцев 4 года
Во львовском "
В составе "Руха" на сборе, а возможно, и до сих пор есть футболист (не знаю, подписали его, или нет), 50% прав на которого в свое время 4 миллиона долларов заплатила "Барселона"! Это Лукас Патанелли.
Видите, какая судьба - в 16 лет тебя может покупать "Барселона", а через 4 года ты оказываешься в одной из украинских команд на просмотре. Не знаю, подписали, или отправили обратно, но на первых тренировках он произвел неплохое впечатление.
В свое время на Патанелли, который играл в "Индепендьенте", соревновались кроме "Барселоны" "Реал", "Челси", ПСЖ и "Порту". На профессиональном уровне он до сих пор не дебютировал.
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