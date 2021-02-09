  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух просматривает аргентинца, за которого Барселона отдала 4 млн долларов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух просматривает аргентинца, за которого Барселона отдала 4 млн долларов

Премьер-лига
(1 голосов)

Пробыл в каталонцев 4 года

Рух просматривает аргентинца, за которого Барселона отдала 4 млн долларов
Новина українською

Во львовском "Рухе" хочет реанимировать свою карьеру аргентинец Лукас Патанелли, которого в свое время называли "новым Месси", сообщил журналист и телеведущий Игорь Цыганык.

В составе "Руха" на сборе, а возможно, и до сих пор есть футболист (не знаю, подписали его, или нет), 50% прав на которого в свое время 4 миллиона долларов заплатила "Барселона"! Это Лукас Патанелли.

Видите, какая судьба - в 16 лет тебя может покупать "Барселона", а через 4 года ты оказываешься в одной из украинских команд на просмотре. Не знаю, подписали, или отправили обратно, но на первых тренировках он произвел неплохое впечатление.

В свое время на Патанелли, который играл в "Индепендьенте", соревновались кроме "Барселоны" "Реал", "Челси", ПСЖ и "Порту". На профессиональном уровне он до сих пор не дебютировал.

Читайте такжеПрезидент Руха опроверг информацию по поводу Селезнева
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Цыганык Рух (Львов) Лукас Патанелли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
football_soccer (Украина)
09.02.2021 в 13:11
оооххх, сколько же из года в год появляется этих "новых Месси" и "новых Роналду" , с крутыми нарезками на ютубе, которые на деле в реальном футболе об мячик спотыкаются
Ответить
+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
09.02.2021 в 13:37
Х. Мастур яркий представитель этих "новых Месси". Чувак играет с 16 лет, уже сезонов 5 если не больше, а только в этом году забил свой первый гол вовзрослой карьере..
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...