Рух просматривает аргентинца, за которого Барселона отдала 4 млн долларов

Во львовском " Рухе " хочет реанимировать свою карьеру аргентинец Лукас Патанелли, которого в свое время называли "новым Месси", сообщил журналист и телеведущий Игорь Цыганык.

В составе "Руха" на сборе, а возможно, и до сих пор есть футболист (не знаю, подписали его, или нет), 50% прав на которого в свое время 4 миллиона долларов заплатила "Барселона"! Это Лукас Патанелли. Видите, какая судьба - в 16 лет тебя может покупать "Барселона", а через 4 года ты оказываешься в одной из украинских команд на просмотре. Не знаю, подписали, или отправили обратно, но на первых тренировках он произвел неплохое впечатление.

В свое время на Патанелли, который играл в "Индепендьенте", соревновались кроме "Барселоны" "Реал", "Челси", ПСЖ и "Порту". На профессиональном уровне он до сих пор не дебютировал.