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Рух возобновил тренировки после возвращения из Турции
Готовятся к визиту "бело-зеленых"
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Для подопечных Ивана Федыка это была первая тренировочная сессия по возвращению во Львов с турецких сборов.
Занятие "руховцев" началось в спортзале. Там "желто-черные" традиционно работали по станциям. Впоследствии, несмотря на тяжелые погодные условия, сессия продолжилась на поле академии "Руха" в Винниках.
Уже в воскресенье, 14 февраля, "желто-черные" проведут первый матч второго круга УПЛ против полтавской "Ворсклы". Поединок состоится на "Арене Львов". Начало противостояния в 17:00.
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