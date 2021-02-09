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Рух возобновил тренировки после возвращения из Турции

Премьер-лига
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Готовятся к визиту "бело-зеленых"

Рух возобновил тренировки после возвращения из Турции
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"Желто-черные" после двух выходных начали новый подготовительный цикл к первому официальному матчу в 2021 году против "Ворсклы".

Для подопечных Ивана Федыка это была первая тренировочная сессия по возвращению во Львов с турецких сборов.

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Занятие "руховцев" началось в спортзале. Там "желто-черные" традиционно работали по станциям. Впоследствии, несмотря на тяжелые погодные условия, сессия продолжилась на поле академии "Руха" в Винниках.

Уже в воскресенье, 14 февраля, "желто-черные" проведут первый матч второго круга УПЛ против полтавской "Ворсклы". Поединок состоится на "Арене Львов". Начало противостояния в 17:00.

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В статье: Рух (Львов) тренировочный сбор
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Источник:
Рух

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