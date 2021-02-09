Колесников о Луческу в Динамо сказал словами Ахметова

Вице-президент донецкого " Шахтера " Борис Колесников ответил на вопрос о приходе румынского экс-наставника "горняков" Мирчи Луческу (2004-2016) в киевское "Динамо".

Это выбор Мирчи и это его карьера. Ему виднее. Будет результат - значит у "Динамо" правильный выбор. Если не будет результата - значит, выбор неправильный. Здесь даже нечего обсуждать.

Если мы все время будем обыгрывать "Динамо" с разницей в 20 с лишним очков - это будет посмешище, а не чемпионат. Чем сильнее "Динамо", тем лучше "Шахтеру". Это слова Рината. К сожалению, таких клубов у нас сейчас два, а не четыре. Чем успешнее гранды будут играть во внутреннем чемпионате, тем успешнее будет украинский футбол и сборная.