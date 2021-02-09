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Колесников о Луческу в Динамо сказал словами Ахметова

Премьер-лига
(3 голосов)

В русле противостояния "горняков" и "столичных"

Колесников о Луческу в Динамо сказал словами Ахметова
Новина українською

Вице-президент донецкого "Шахтера" Борис Колесников ответил на вопрос о приходе румынского экс-наставника "горняков" Мирчи Луческу (2004-2016) в киевское "Динамо".

Это выбор Мирчи и это его карьера. Ему виднее. Будет результат - значит у "Динамо" правильный выбор. Если не будет результата - значит, выбор неправильный. Здесь даже нечего обсуждать.

Если мы все время будем обыгрывать "Динамо" с разницей в 20 с лишним очков - это будет посмешище, а не чемпионат. Чем сильнее "Динамо", тем лучше "Шахтеру". Это слова Рината. К сожалению, таких клубов у нас сейчас два, а не четыре. Чем успешнее гранды будут играть во внутреннем чемпионате, тем успешнее будет украинский футбол и сборная.

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В статье: Мирча Луческу Ринат Ахметов Борис Колесников Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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СашаXM (Хмельницкий)
09.02.2021 в 14:35
сами довели чемп что остался ШД по сути и ДК и ноют )
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+2
-4
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AndrewKruk (Київ)
09.02.2021 в 15:10
Давайте не забывать, что эта мразь любитель "русскага мира".
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+4
-3
Hanter44 (Baburka)
09.02.2021 в 16:06
А эта мразь-прямой родственник БЗДЮХИ .Это такое насекомое.Вонючее,вонючее.И ,к тому же,клон DynamoKyiv/ И надеется,что его не узнают.
+1
0
Ulrih84 (M-G)
09.02.2021 в 15:15
Хто саме довів, хто ці - ''самі''?
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+1
-1


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