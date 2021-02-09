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Шевчук - о ситуации с Вакулой: У парня неправильная трактовка жизненных приоритетов

Премьер-лига
(1 голосов)

Его нужно поставить на правильный путь

Шевчук - о ситуации с Вакулой: У парня неправильная трактовка жизненных приоритетов
Новина українською

Экс-защитник донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук прокомментировал недавнее отчисление из черниговской "Десны" полузащитника Владислава Вакулы, который на днях также попал в аварию в Мариуполе.

"Я его знаю, как футболиста. Одаренный, талантливый футболист. Думаю, не зря "Шахтер" подписывал с ним контракт. У него есть отличные качества, чтобы вырасти в мастеровитого игрока.

То, что происходит с ним сейчас, это молодость. Очевидно, у парня неправильная трактовка жизненных приоритетов. Есть поговорка: "береги честь смолоду", которая относится не только к девочкам, но и к футболистам. Думаю, после этих ситуаций у руководителей "Мариуполя" и "Шахтер" должен состояться с парнем разговор, чтобы поставить его на правильный путь. Это в наше поколение молодые игроки могли "чудить", сейчас же время другое. Но парень, возможно, зацепил наше прошлое.

Безусловно, он должен быть наказан. Если такие эпизоды превращаются в систему, это плохо. Надо поговорить с ним. Ему 21 год, сейчас надо полностью посвятить эти годы карьере, а потом уже гулять. Хотя по себе знаю, что потом начинается другой этап и отдыхать нет времени. Как говорится, отдохнем на том свете. Сейчас же нужно трудиться", – сказал Шевчук.

Напомним, что в январе черниговская "Десна" подписала с Вакулой договор об аренде футболиста у донецкого "Шахтера", однако спустя месяц вернула Владислава в донецкий клуб, после чего игрок был передан в ФК "Мариуполь". 8 февраля 21-летний футболист попал в аварию в Мариуполе.

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В статье: Вячеслав Шевчук Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Азовец (Мариуполь) Владислав Вакула
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.02.2021 в 15:15
Як закрутив: а це можна охарактеризувати одним словом Тридварас.
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0
-1
Acsakal (Kharkov)
09.02.2021 в 15:43
Вітер в голові.
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