Шевчук - о ситуации с Вакулой: У парня неправильная трактовка жизненных приоритетов

Экс-защитник донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук прокомментировал недавнее отчисление из черниговской "Десны" полузащитника Владислава Вакулы, который на днях также попал в аварию в Мариуполе.

"Я его знаю, как футболиста. Одаренный, талантливый футболист. Думаю, не зря "Шахтер" подписывал с ним контракт. У него есть отличные качества, чтобы вырасти в мастеровитого игрока.

То, что происходит с ним сейчас, это молодость. Очевидно, у парня неправильная трактовка жизненных приоритетов. Есть поговорка: "береги честь смолоду", которая относится не только к девочкам, но и к футболистам. Думаю, после этих ситуаций у руководителей "Мариуполя" и "Шахтер" должен состояться с парнем разговор, чтобы поставить его на правильный путь. Это в наше поколение молодые игроки могли "чудить", сейчас же время другое. Но парень, возможно, зацепил наше прошлое.

Безусловно, он должен быть наказан. Если такие эпизоды превращаются в систему, это плохо. Надо поговорить с ним. Ему 21 год, сейчас надо полностью посвятить эти годы карьере, а потом уже гулять. Хотя по себе знаю, что потом начинается другой этап и отдыхать нет времени. Как говорится, отдохнем на том свете. Сейчас же нужно трудиться", – сказал Шевчук.